Frank de Boer geeft verwachte datum voor rentree van Daley Blind

Woensdag, 26 mei 2021 om 16:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:02

Frank de Boer verwacht dat Daley Blind spoedig hersteld zal zijn van zijn enkelblessure. De 31-jarige verdediger van Ajax werd door de bondscoach van Oranje ondanks zijn kwetsuur opgenomen in de definitieve selectie voor het EK. De Boer verwacht dat Blind op zondag 6 juni in de oefeninterland tegen Georgië in de Grolsch Veste zijn rentree zal maken.

De Oranje-selectie stapt zaterdag op het vliegtuig naar het Portugese Lagos voor een trainingsstage. "Daley Blind gaat mee naar Portugal, ja", zegt De Boer op de persconferentie. "Hij staat er harstikke goed voor op dit moment. Hij staat al een week op het veld. Hij is al aan het sprinten, eigenlijk alles aan het doen, alleen hij heeft nog niet met de groep getraind. Hij zal de 28ste aansluiten met de groepstrainingen en van daaruit proberen progressie te boeken."

Het Nederlands elftal speelt volgende week woensdag zijn eerste oefenwedstrijd op weg naar het EK. In het Estádio Algarve in Portugal zal Schotland de tegenstander zijn. Die wedstrijd komt voor Blind waarschijnlijk te vroeg. "Wanneer hij weer kan spelen? Ik denk dat we ons moeten richten op de tweede oefenwedstrijd (tegen Georgië, red.). Het zou mooi zijn als hij 6 juni wat minuten zou kunnen maken."

De Boer beschouwt Blind als een van de spelers die Oranje op het EK moeten leiden. Nederland moet het doen zonder zijn aanvoerder Virgil van Dijk, die niet tijdig is hersteld van een knieblessure. "Je hebt verschillende leiders: charismatische leiders, maar ook vocale leiders", zegt De Boer. "Virgil heeft eigenlijk alles: hij is charismatisch, vocaal aanwezig en heeft ook het postuur mee. Matthijs de Ligt was volgens mij op zijn negentiende al aanvoerder van Ajax, hij is ook een leider. Ik denk dat Stefan de Vrij, met jaren ervaring op het hoogste niveau bij Internazionale, dat ook moet kunnen. Blind is misschien niet fysiek een leider, maar is vocaal wel gewoon heel duidelijk in wat hij wil tijdens de wedstrijden. Dat helpt gewoon. Misschien kun je het op dit moment niet in één persoon proppen, maar moeten er meerdere leiders zijn, op het veld en buiten het veld."