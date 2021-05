De Boer: ‘Ik denk dat hij erbij had gezeten, als ik 27 spelers mocht selecteren’

Woensdag, 26 mei 2021 om 16:54 • Dominic Mostert

Anwar El Ghazi heeft net naast een plek in de EK-selectie gegrepen. Bondscoach Frank de Boer reageert woensdag tijdens de persconferentie bevestigend op de vraag of de aanvaller erbij had gezeten, als hij één extra speler had mogen selecteren. "Ik denk het wel ja, eerlijk gezegd. Het was heel lastig", aldus de bondscoach. Steven Berghuis, Cody Gakpo, Luuk de Jong, Donyell Malen, Memphis Depay, Quincy Promes en Wout Weghorst zijn de aanvallers die wél mee mogen.

De bondscoach krijgt op de persconferentie de vraag welke spelers het meest opgetogen reageerde op een plek in de selectie. "Ik heb niemand gebeld, ze hebben vandaag gezien dat ze er bij zaten", aldus De Boer. "Alleen de jongens die hier nu (bij de trainingsstage, red.) zijn, en die misschien nog een verrassing waren, heb ik het verteld. Ze zijn superblij en dat is mooi om te zien. Hier doe je het als speler voor." De Boer hoopt echter dat de acht afvallers niet direct op vakantie gaan. "Er kan altijd nog wat gebeuren, dus ze moeten wel alert blijven."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Boer hakte deze woensdag de laatste knoop door. Hij wil niet zeggen wie als laatste afviel. Maar als hij wordt gevraagd naar de moeilijkste keuzes, noemt hij drie namen. "Een Kenny Tete. Ryan Babel had ik eerder al geïnformeerd. Steven Bergwijn is ook lastig. Die is er vaak bij geweest. Dat soort keuzes moet je maken. Als trainer vind ik dat niet moeilijk, want het hoort er gewoon bij. Op persoonlijk vlak is het wel lastig. Dan probeer je het zo goed mogelijk over te brengen." De Boer heeft de afvallers persoonlijk gebeld. "Het zijn korte gesprekken. Het liefst wil je aan de andere kant van de lijn misschien heel hard schreeuwen en zo snel mogelijk ophangen. Je wilt het zo snel mogelijk afsluiten, denk ik. Dus het zijn korte gesprekken."