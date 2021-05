De twee spelers die het meest verslagen waren na het telefoontje van De Boer

Woensdag, 26 mei 2021 om 16:32 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:42

Frank de Boer heeft een aantal moeilijke keuzes gemaakt bij het samenstellen van zijn EK-selectie. Op de persconferentie van woensdagmiddag vertelt de bondscoach dat hij op persoonlijk vlak moeite had om spelers teleur te stellen, al beseft hij dat het onderdeel van zijn werk is. De laatste keuze maakte hij deze woensdag nog, kort voor de bekendmaking van de selectie. Het was niet zo dat de bondscoach zijn EK-groep al in zijn hoofd had, zo blijkt op de persconferentie.

Wie als laatste afviel, wil De Boer niet zeggen. Maar als hij wordt gevraagd naar de moeilijkste keuzes, noemt hij drie namen. "Een Kenny Tete. Ryan Babel had ik eerder al geïnformeerd. Steven Bergwijn is ook lastig. Die is er vaak bij geweest. Dat soort keuzes moet je maken. Als trainer vind ik dat niet moeilijk, want het hoort er gewoon bij. Op persoonlijk vlak is het wel lastig. Dan probeer je het zo goed mogelijk over te brengen." De keuzeheer heeft de afvallers persoonlijk gebeld. "Het zijn korte gesprekken. Het liefst wil je aan de andere kant van de lijn misschien heel hard schreeuwen en zo snel mogelijk ophangen. Je wilt het zo snel mogelijk afsluiten, denk ik. Dus het zijn korte gesprekken."

"Je kijkt naar wat jongens kunnen toevoegen aan deze selectie", vertelt hij over de manier waarop hij tot zijn keuzes kwam. "Je overweegt in welk systeem je gaat spelen, waar een jongen een plek kan vinden. Met de staf ga je elke positie af en dit is in onze ogen de beste selectie. Er waren best een paar spelers die er ook zomaar bij hadden kunnen zitten, maar je moet keuzes maken en uiteindelijk zijn het deze 26 geworden. We hebben er wel een goed gevoel over."

Babel was de afgelopen jaren een vaste waarde in de selectie, maar hoorde vorige week al dat hij niet bij de voorselectie zat. "Ten eerste kijk je naar de positie. Dat is normaal gesproken de spits of de linkerkant. Daar heb ik nu gekozen voor Wout Weghorst en Cody Gakpo. Toen ik begon was Cody nog maar net herstellende, dus daar maak je een keuze. Nu in het nadeel van Babel", aldus De Boer, die ook wordt gevraagd welke spelers het meest teleurgesteld waren door het slechte nieuws. "Steven Bergwijn, denk ik. Die was wel heel stil. Kenny denk ik ook. Bij die twee viel het het zwaarst. Dat is ook wel logisch. We zijn er heel lang niet bij geweest op een toernooi en iedereen wil dat meemaken. Ze waren heel teleurgesteld, dat lijkt me duidelijk."