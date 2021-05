‘Stuk of zes’ spelers van het Nederlands elftal nemen geen coronavaccin

Woensdag, 26 mei 2021 om 16:21 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:42

De selectie van het Nederlands elftal is woensdag gevaccineerd tegen het coronavirus, zo maakt Frank de Boer bekend op de persconferentie. De bondscoach benadrukt dat het een vrijwillige keuze is en schat in dat zes van de aanwezige spelers in Zeist het vaccin niet hebben genomen. Er zal later niet meer gevaccineerd worden in de Oranje-selectie. De dokter heeft aangegeven dat het alleen voor vandaag nog mogelijk was.

"Er zijn net een aantal spelers gevaccineerd", zegt De Boer desgevraagd door Jeroen Stekelenburg. "Wij hebben altijd gezegd als KNVB dat eerst de mensen uit de zorg en de mensen die het het hardst nodig hebben voor moeten gaan. Nu vinden wij als KNVB dat we niet voorrang moeten krijgen, maar dat het een keuze kan zijn om ons te vaccineren, vooral de spelers. Die keuze is uiteindelijk gemaakt."

Niet alle spelers waren daartoe bereid. "Het is uiteindelijk op vrijwillige basis, of ze het willen of niet", aldus De Boer. "Veel spelers hebben dat genomen, maar ik kan niet iemand dwingen om een spuit in zijn lichaam te zetten. Of dat gaat om drie of vijftien spelers? We hebben niet zoveel spelers. Ik denk dat een stuk of zes het niet hebben genomen. Wat voor signaal dat geeft? Nogmaals: volgens mij heeft iedereen zelf de keuze over wat in zijn lichaam wordt gespoten. Ik heb wel gezegd dat ik het zou doen. Dat is mijn keuze. Onze dokter heeft het ook gezegd. Maar nogmaals: het is de keuze van de persoon zelf. Dat moeten we respecteren en dat doen we dan ook."

De Boer krijgt op de persconferentie ook de vraag of de technische staf is gevaccineerd. "De staf: nee. Ik word wel gevaccineerd vandaag. Om 18.15 uur zou ik een vaccinatie krijgen in Hoorn; vorige week vrijdag kreeg ik de brief binnen en ik heb direct een afspraak gemaakt. Ik mag het hier ook doen, maar de rest niet."

Wout Weghorst overleefde de schifting en zit bij de 26 spelers die met Oranje naar het EK gaan. De spits van VfL Wolfsburg liet zich eerder kritisch uit over coronavaccinatie. "Stel je voor dat er een vaccin bestaat dat zó veilig is dat je gedwongen moet worden om het te nemen, voor een ziekte die zo dodelijk is dat je je eerst moet laten testen om erachter te komen of je het hebt”, zo luidde de tekst bij het Instagram-bericht van Weghorst in december. "DIT!!! Mensen, informeer je", schreef de aanvaller daarbij. Nadat hij een golf van kritiek over zich heen kreeg rectificeerde de Nederlander zijn woorden niet en bood hij alleen zijn verontschuldigingen aan 'voor de reacties die hij van mensen had gekregen', niet voor de inhoud zelf.