Frank de Boer na vraag over Promes: ‘Hoezo, het sportieve weegt zwaarder?’

Woensdag, 26 mei 2021 om 16:15 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:36

Frank de Boer maakt zich geen grote zorgen om de strafzaak waar Quincy Promes bij betrokken is. Er loopt nog altijd een onderzoek naar een steekincident dat vorig jaar tot ernstige verwondingen leidde bij de neef van de aanvaller. Promes is verdachte in de zaak, maar heeft wel een plek gekregen in de EK-selectie van De Boer. Op de persconferentie van woensdagmiddag bestrijdt de bondscoach dat 'het sportieve zwaarder weegt'.

Van een 'tikkende tijdbom' is geen sprake, aldus De Boer. "Nee, dat vind ik niet. In Nederland is het nog steeds zo dat je onschuldig bent zolang je niet veroordeeld bent. Hij speelt gewoon heel goed in Rusland. Ik denk dat hij een toegevoegde waarde kan zijn voor ons", vertelt De Boer, die zich wel heeft laten informeren over de strafzaak en over de kans dat er ontwikkelingen plaatsvinden in de komende maanden. "Natuurlijk heb ik me laten informeren. Normaal gesproken is er op dit moment niks gaande." De KNVB heeft volgens De Boer met een advocaat gesproken en de bondscoach verwacht 'geen ruis' rond het EK.

Frank de Boer over het selecteren van Quincy Promes: "Als hij uiteindelijk onschuldig is, wat ik denk, dan kijk ik gewoon naar wat onze selectie nodig heeft." Kijk mee ? https://t.co/xzk3VgHkNT pic.twitter.com/DxiXuGRkm9 — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) May 26, 2021

Op een vervolgvraag reageert De Boer ietwat geïrriteerd. "Het sportieve weegt zwaarder? Ik kijk gewoon: hij is niet schuldig bevonden", onderstreept de keuzeheer. "Je kunt ook zeggen: als hij uiteindelijk onschuldig is, en dat denk ik, al durf ik mijn hand er niet voor in het vuur te steken… Ik kijk gewoon wat onze selectie nodig heeft. Dan wil ik zo’n speler niet een EK ontnemen." De Boer heeft Promes zelf gevraagd of hij onschuldig is. "Ja, volgens mij heeft hij het al meerdere keren gezegd. Dus wij gaan ervan uit dat het zo is."

Een van de redenen om Promes mee te nemen, is zijn multifunctionaliteit. Bij Sevilla deed hij ervaring op als opkomende rechtsback in een 5-3-2-systeem. De Boer wil in meerdere systemen kunnen spelen en denkt Promes daarvoor te kunnen gebruiken. "Ja, zeer zeker. En hij is natuurlijk een scorende speler, die bijna overal gescoord heeft. In Sevilla heeft hij misschien een iets mindere periode gehad, maar hij heeft daar wel vaak als een soort wing-back gespeeld. Omdat wij in verschillende systemen kunnen spelen, is hij zeker een optie voor die plek."