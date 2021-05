Frank de Boer hoefde door afmelding slechts zeven afvallers te bepalen

Woensdag, 26 mei 2021 om 14:54 • Jeroen van Poppel

Hans Hateboer heeft zichzelf afgemeld voor het EK. De rechtervleugelverdediger van Atalanta kan niet deelnemen aan het Europees kampioenschap vanwege een blessure, zo liet hij bondscoach Frank de Boer eerder al weten. "Ik heb me afgelopen maandag helaas bij de bondscoach moeten afmelden vanwege een breukje in mijn voet", zegt Hateboer tegenover De Telegraaf.

Hateboer was opgenomen in de 34-koppige voorselectie van De Boer, maar blijkt niet tijdig hersteld te zijn om met Oranje mee te kunnen. De 27-jarige verdediger liep eind januari voor het eerst een voetblessure op en maakte een maand geleden zijn rentree voor Atalanta. "Daar heb ik hard voor gewerkt, nadat ik mijn voet in eerste instantie met rust moest laten genezen", zegt de teleurgestelde Hateboer.

Onlangs ging het echter opnieuw mis voor de wingback, die afgelopen zondag de slotwedstrijd in de Serie A tegen AC Milan (0-2 verlies) aan zich voorbij moest laten gaan vanwege zijn kwetsuur. "Ik heb me tijdens mijn revalidatie twee doelen gesteld: de finale van de Coppa Italia tegen Juventus én de EK-start. De bekerfinale heb ik gespeeld (1-2 verlies, red.), maar helaas kreeg ik een terugslag."

"In het duel met Juventus heb ik mijn voet toch weer geforceerd. De medische staf vond het onverstandig als ik door zou gaan, noemde het EK spelen zelfs onverantwoord. Het lijkt er nu op dat de blessure zonder operatie, dus met voldoende rust, kan worden verholpen. Ik ben pas 27, heb nog een aantal jaren voor me en het EK spelen zou een te groot risico zijn. Voor mezelf, maar ook voor de bondscoach en de spelers. Zij zouden er niks aan hebben als ik in de voorbereiding of in de groepsfase inderdaad niet fit genoeg zou zijn om te kunnen spelen."

En dus moest Hateboer aan De Boer laten weten dat hij niet naar het EK kan. "Het afbellen was verschrikkelijk, omdat ik me enorm op mijn eerste eindtoernooi had verheugd. In plaats daarvan moet ik me op het volgende seizoen focussen. Het is een zwaar besluit, maar naar Atalanta toe het enige juiste." Denzel Dumfries is de enige pure rechtsback in de selectie van Oranje, al kunnen Joël Veltman en Jurriën Timber daar ook spelen. Rick Karsdorp en Kenny Tete vielen af uit de voorselectie.