Definitieve EK-selectie Oranje is bekend: dit zijn de acht afvallers

Woensdag, 26 mei 2021 om 14:30 • Yanick Vos • Laatste update: 15:31

Bondscoach Frank de Boer neemt Marco Bizot, Steven Bergwijn, Anwar El Ghazi, Hans Hateboer, Rick Karsdorp, Jeremiah St Juste, Kenny Tete en Tonny Vilhena niet mee naar het EK, zo heeft de KNVB bevestigd. Jurriën Timber, Cody Gakpo, Donny van de Beek, Teun Koopmeiners, Quincy Promes en Wout Weghorst zitten wel bij de definitieve 26-koppige selectie. Tegenover De Telegraaf laat Hateboer weten dat hij zichzelf maandag bij De Boer heeft afgemeld met een breukje in zijn voet.

Jasper Cillessen, Tim Krul en Maarten Stekelenburg zijn de drie doelmannen van Oranje. Eerder maakte de KNVB bekend dat Marco Bizot afgevallen is bij de keepers. Op de linksbackpositie kan De Boer op het EK kiezen uit Owen Wijndal, Patrick van Aanholt, Nathan Aké en Daley Blind. Laatstgenoemde is naar verwachting tijdig hersteld van zijn enkelblessure. De centrumverdedigers van Oranje zijn Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Joël Veltman en Jurriën Timber, terwijl ook Aké en Blind daar kunnen spelen. De rechtervleugelverdediger is Denzel Dumfries. Ook Veltman en Timber, die zijn debuut in Oranje nog niet heeft gemaakt, kunnen eventueel uit de voeten als rechtsback.

Het artikel gaat verder onder de video Taxi Touzani met Frank de Boer I Op weg naar het EK I 'We hebben 5 scenario's' Meer videos

Op het middenveld is dus geen plek voor Vilhena. Van de Beek moest gezien zijn gebrek aan speelminuten bij Manchester United vrezen voor zijn positie, maar de voormalig Ajacied heeft de schifting dus overleefd. De overige middenvelders van Oranje op het EK zijn Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Davy Klaassen, Teun Koopmeiners, Marten de Roon en Georginio Wijnaldum.

In de 34-koppige voorselectie zaten negen aanvallers, waarvan dus Bergwijn en El Ghazi zijn afgevallen. Met Luuk de Jong en Wout Weghorst selecteert De Boer twee pure centrumspitsen, al spelen ook Memphis Depay en Donyell Malen meestal in de punt van de aanval. Steven Berghuis, Cody Gakpo en Quincy Promes spelen doorgaans als vleugelspits. Gezien het afvallen van twee vleugelspitsen wordt druk gespeculeerd over het systeem dat De Boer wil gebruiken op het EK. Mogelijk switcht hij van 4-3-3 naar een variant met vijf verdedigers en twee aanvallers.

Oranje begon maandag aan een driedaagse trainingsstage. Daar namen de spelers aan deel die geen verplichtingen meer hebben bij hun club. Het was voor de spelers de laatste kans om De Boer ervan te overtuigen dat ze een plek in de definitieve selectie verdienden. De oefenmeester zal zijn keuzes woensdag om 16.00 uur toelichten op een persconferentie.

Op vrijdag 28 mei verzamelt de EK-selectie in Zeist, waarna een trainingskamp in Portugal wordt belegd. Woensdagavond 2 juni oefent Oranje in Estádio Algarve in Almancil tegen Schotland. Na zeven nachten in het luxueuze Cascade-resort in Lagos keren de spelers terug naar Nederland. Op 6 juni wacht een oefenduel met Georgië, waarna de spelers intrek nemen in het Woudschoten-hotel Zeist.

De volledige selectie:

Doel: Jasper Cillessen (Valencia), Tim Krul (Norwich City), Maarten Stekelenburg (Ajax)

Verdediging: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Denzel Dumfries (PSV), Matthijs de Ligt (Juventus), Jurriën Timber (Ajax), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion), Stefan de Vrij (Internazionale), Owen Wijndal (AZ)

Middenveld: Donny van de Beek (Manchester United), Ryan Gravenberch (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ), Marten de Roon (Atalanta), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Aanval: Steven Berghuis (Feyenoord), Cody Gakpo (PSV), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV), Memphis Depay (Olympique Lyon), Quincy Promes (Spartak Moskou) en Wout Weghorst (VfL Wolfsburg).