‘Toekomst Koeman aan zijden draadje: Laporta zoekt nieuwe trainer’

Woensdag, 26 mei 2021 om 13:21 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 13:24

Joan Laporta neemt vijftien dagen om een nieuwe trainer voor Barcelona te vinden, zo meldt TV3. De voorzitter van de club heeft dat laten weten aan Ronald Koeman, die ontstemd is over de situatie en het gevoel heeft dat de club tijd wil winnen. Alleen als Laporta geen nieuwe coach weet te vinden kan Koeman aanblijven, zo klinkt het vanuit de Catalaanse zender, die dicht op het vuur zit.

Dinsdag leek Koeman heeft het gesprek met Laporta nog te hebben overleefd. In het bijzijn van vicevoorzitter Rafa Yuste, technisch directeur Mateu Alemany en zaakwaarnemer Rob Jansen werd dinsdagavond een gesprek van ongeveer een halfuur gevoerd in het Camp Nou. Nu blijkt dat Laporta daarin heeft aangegeven op zoek te willen naar een nieuwe trainer. Er lopen volgens TV3 al onderhandelingen met kandidaten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Koeman is op vakantie vertrokken zonder te weten of hij ook volgend seizoen nog de trainer van Barcelona is. De oefenmeester, die een contract heeft tot medio 2022, heeft het gevoel alleen nog te fungeren als 'plan B' voor Laporta. Opvallend genoeg lijkt de technische leiding wél op de hand van Koeman, want Barcelona is hard op weg om met Georginio Wijnaldum en Memphis Depay twee bekenden van de Nederlandse coach aan te trekken. Wijnaldum en Depay gaan transfervrij vertrekken bij respectievelijk Liverpool en Olympique Lyon.

Zaakwaarnemer Jansen was dinsdagavond nog positief over het verloop van het gesprek in Barcelona. "Alles verliep in een positieve sfeer en ik heb er persoonlijk een goed gevoel aan overgehouden", vertelde hij aan De Telegraaf. "Partijen hebben elkaar gevonden en er was wederzijds respect. Het gevoel is zelfs zo goed dat Ronald zomaar langer zou kunnen blijven. we zijn er nog niet, er zullen meer gesprekken volgen."

Tegenover de NOS sprak Koeman afgelopen weekend nog zijn ergernis uit over het feit dat er nog geen duidelijkheid was over zijn toekomst, ondanks zijn tot medio 2022 doorlopende contract. “Het heeft mij ook gestoord dat er nog geen duidelijkheid is, want dat moet er altijd zijn”, zei Koeman. “Dat heb ik ook al aangegeven in Spaanse media. Twijfel over de toekomst is inherent aan ons vak en dat accepteer je, maar je moet hier de media niet de kans geven om op deze manier over de trainer te schrijven. De ene dag is Xavi de nieuwe trainer en de andere dag verlengt Xavi zijn contract in Qatar.”