De Boer laat na Bergwijn ook El Ghazi afvallen voor EK-selectie

Woensdag, 26 mei 2021

Anwar El Ghazi is na Steven Bergwijn de tweede afvaller voor het EK. De Telegraaf meldt woensdagmiddag dat de aanvaller van Aston Villa het slechte nieuws te horen heeft gekregen van bondscoach Frank de Boer. De buitenspeler van de club uit Birmingham was een van de verrassingen van de keuzeheer in de 34-koppige voorselectie.

El Ghazi, tweevoudig Oranje-international, speelt namens Aston Villa als rechtsbuiten. Op die positie heeft De Boer met Steven Berghuis een andere speler achter de hand. Het besluit om de ex-Ajacied niet mee te nemen naar het EK is opvallend. In tegenstelling tot veertien andere spelers meldde hij zich nog niet in Zeist, waardoor hij de afgelopen dagen niet de kans heeft gekregen om zichzelf te laten zien aan de bondscoach. El Ghazi maakte afgelopen seizoen grote indruk in de Premier League met tien doelpunten.

Naar verluidt heeft AZ-keeper Marco Bizot ook te horen gekregen dat hij niet meegaat naar het EK. Dit nieuws is echter nog niet bevestigd. Mocht Bizot daadwerkelijk een van de afvallers zijn, dan zijn Jasper Cillessen, Tim Krul en Maarten Stekelenburg de drie keepers van Oranje op het EK. Na Bergwijn, El Ghazi en Bizot moeten nog vijf andere spelers afvallen.

De KNVB maakt woensdagmiddag om 14.00 uur de acht afvallers officieel bekend.De bond gaat de acht afvallers uit de selectie van het Nederlands elftal voor het EK niet in één keer bekendmaken, zo meldt De Telegraaf. De KNVB gaat volgens de krant 'geforceerd mee in de trend om te scoren op social media' en zal de afvallers een voor een onthullen in een speciale presentatie. Die 'show' vindt woensdagmiddag plaats tussen 14.00 uur en 15.30 uur.