‘KNVB wekt irritatie met geforceerde show voor EK-afvallers’

Woensdag, 26 mei 2021 om 13:02 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 13:06

De KNVB gaat de acht afvallers uit de selectie van het Nederlands elftal voor het EK niet in één keer bekendmaken, zo meldt De Telegraaf. De voetbalbond gaat volgens de krant 'geforceerd mee in de trend om te scoren op social media' en zal de afvallers een voor een onthullen in een speciale presentatie. Die 'show' vindt woensdagmiddag plaats tussen 14.00 uur en 15.30 uur.

De manier waarop de KNVB de definitieve EK-selectie bekendmaakt is waarschijnlijk vergelijkbaar met zoals Frankrijk het eerder deed. De bond zal steeds per linie onthullen welke spelers mee mogen naar het kampioenschap en daarbij ook tussenpozen inlassen. Volgens De Telegraaf wekt dat 'verbazing en irritatie'. "Dat het de harde boodschap voor de afvallers langer en dus pijnlijker maakt, doet kennelijk niet ter zake", aldus de krant.

Inmiddels zijn de eerste afvallers bekend: Steven Bergwijn wordt door Frank de Boer niet meegenomen naar het Europees kampioenschap, zo bevestigt het management van de aanvaller van Tottenham Hotspur aan de NOS. Bergwijn werd dinsdag door De Boer telefonisch op de hoogte gebracht van het slechte nieuws. Ook Anwar El Ghazi zit er niet bij, zo voegt De Telegraaf toe. Er volgen woensdagmiddag dus nog zes andere afvallers, zodat een 26-koppige selectie overblijft.