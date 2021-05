Danzell Gravenberch verlaat Sparta voor Keuken Kampioen Divisie-top

Woensdag, 26 mei 2021 om 12:28 • Yanick Vos • Laatste update: 12:39

Danzell Gravenberch maakt de overstap van Sparta Rotterdam naar De Graafschap, zo meldt de club uit Doetinchem. De 27-jarige broer van Ajacied Ryan Gravenberch heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor twee seizoenen. De aanvaller had een aflopend contract op Het Kasteel, waardoor hij transfervrij verhuist naar de Keuken Kampioen Divisie.

Gravenberch hoefde afgelopen seizoen onder trainer Henk Fraser niet te rekenen op een vaste basisplaats. De spits kwam in twintig Eredivisie-wedstrijden, waarvan drie als basisklant, tot vier doelpunten. In Doetinchem is de ex-speler van onder meer NEC, Reading en FC Dordrecht de opvolger van Ralf Seuntjens, die de overstap maakt naar NAC Breda.

“Met Danzell halen wij een fysiek sterke aanvaller in huis. Wij denken dat hij goed past in de manier van spelen die wij voor ogen hebben”, zegt manager voetbalzaken Peter Hofstede op de clubwebsite. Naar eigen zeggen hoefde Gravenberch niet lang na te denken toen hij een aanbieding uit Doetinchem kreeg: Toen De Graafschap zich meldde was ik direct enthousiast. Ik kijk uit naar het spelen in een goed gevulde Vijverberg. Na de vakantie gaan wij ons opmaken voor een spannende competitie met veel grote clubs.”

De Graafschap stevende het afgelopen seizoen af op directe promotie. In de laatste wedstrijden van het seizoen werd de tweede plaats verspeeld, waardoor het in de Keuken Kampioen Play-Offs moest aantreden. In de eerste wedstrijd tegen Roda JC Kerkrade ging het mis. Door een 2-3 nederlaag werd promotie misgelopen en komt het volgend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie uit. Met Gravenberch binnen de gelederen hoopt de club wel te promoveren naar de Eredivisie.