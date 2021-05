Eerste afvaller is bekend: De Boer neemt Bergwijn niet mee naar EK

Woensdag, 26 mei 2021 om 12:14 • Yanick Vos • Laatste update: 13:02

Steven Bergwijn gaat niet met Oranje mee naar het EK. Volgens De Telegraaf heeft bondscoach Frank de Boer de aanvaller van Tottenham Hotspur reeds telefonisch op de hoogte gesteld van zijn besluit. Om 14.00 uur maakt de trainer zijn definitieve 26-koppige EK-selectie bekend. Tegenover de NOS heeft het management van Bergwijn bevestigd dat hij een van de afvallers is.

Bergwijn kwam het afgelopen seizoen nauwelijks in actie bij zijn club Tottenham Hotspur. De 23-jarige aanvaller zat onder de inmiddels ontslagen manager José Mourinho soms zelfs niet bij de wedstrijdselectie, terwijl hij aan het begin van het seizoen nog zeker was van een basisplaats.

Begin september leek Bergwijn nog een goede kans te maken op een plek in de EK-selectie. Destijds was hij onder De Boer basisspeler in de wedstrijd tegen Polen. De aanvaller van the Spurs maakte toen zelfs het winnende doelpunt in de Nations League-wedstrijd. Het was de eerste interlandgoal van de ex-PSV'er. Eind maart speelde Bergwijn zijn laatste interland. Tegen Letland (2-0) kwam hij als invaller binnen de lijnen.

Bergwijn speelt doorgaans vanaf de linkerflank, terwijl hij ook in de punt van de aanval uit de voeten kan. De Boer heeft in zijn voorlopige selectie op die posities meerdere spelers tot zijn beschikking. Onder meer Memphis Depay, Quincy Promes en Cody Gakpo kunnen vanaf de linkerflank spelen. Bergwijn meldde zich deze week nog niet in Zeist. Hij behoorde niet tot de veertien spelers die sinds maandag een trainingsstage afwerken onder leiding van De Boer.