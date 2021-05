Wijnaldum tekent na mondeling akkoord binnen enkele dagen bij Barcelona

Woensdag, 26 mei 2021 om 11:51 • Chris Meijer • Laatste update: 12:12

De transfer van Georginio Wijnaldum naar Barcelona is in kannen en kruiken, zo verzekert Fabrizio Romano. De transferexpert meldde dinsdag al dat enkele details de dertigjarige middenvelder nog scheidde van een transfervrije overstap naar Spanje. De deal is nu beklonken, waardoor Wijnaldum binnen enkele dagen al zijn handtekening moet zetten onder een driejarig contract bij Barcelona.

Er is nog één plooi die moet worden gladgestreken: er wordt nog gewerkt aan het salaris dat Wijnaldum bij Barcelona gaat verdienen. De Oranje-international moet genoegen nemen met een salarisverlaging ten opzichte van wat hij bij Liverpool verdiende, zo meldt Romano. Toch is er volgens de transferexpert reeds sprake van een mondeling akkoord, wat ervoor zorgt dat Wijnaldum binnen enkele dagen al zijn handtekening gaat zetten onder een tot medio 2024 lopend contract in het Camp Nou.

Romano verzekerde dinsdag al dat Wijnaldum de overstap naar Barcelona zou gaan maken. Vanuit Duitsland klonken er de afgelopen weken steeds nadrukkelijker geluiden dat Bayern München zou azen op de diensten van de middenvelder, maar Romano benadrukte dat Wijnaldum zijn zinnen had gezet op een transfervrije overstap naar Barcelona. De laatste plooien moesten nog worden gladgestreken en dat is dus inmiddels gebeurd, getuige het mondeling akkoord dat beide partijen hebben bereikt.

Wijnaldum speelde de afgelopen zes seizoenen voor Liverpool, dat hem in 2016 overnam van Newcastle United. De Nederlander was gedurende al zijn jaren op Anfield een zeer gewaardeerde kracht en kwam in alle seizoenen ver boven de 30 competitiewedstrijden. Het afgelopen seizoen miste Wijnaldum zelfs geen enkel duel in de Premier League. Zijn grootste triomfen met Liverpool zijn het winnen van de Champions League in 2019 en het behalen van het landskampioenschap een jaar later. Wijnaldum kwam tot 237 officiële wedstrijden voor the Reds, waarin hij 22 goals maakte en 15 assists leverde.