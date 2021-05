Donny van de Beek wacht ‘lastig proces’: ‘We hebben het bij Depay gezien’

Woensdag, 26 mei 2021 om 11:07 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 11:22

Donny van de Beek kan terugkijken op een teleurstellend eerste seizoen bij Manchester United. Hij werd binnengehaald als een topaankoop van 39 miljoen euro, maar na bijna een jaar lijkt de middenvelder alleen maar te kunnen dromen van het aantal speelminuten in dienst van Ajax. Ook in de Europa League-finale tegen Villarreal lijkt op voorhand een invalbeurt het hoogst haalbare voor de Oranje-international. Voormalig Mancunian Arnold Mühren ziet het somber in voor Van de Beek.

Mühren, die begin jaren tachtig de eerste Nederlander ooit bij Manchester United was, vraagt zich letterlijk af waarom de club bijna veertig miljoen euro naar Amsterdam heeft overgemaakt. “Dat middenveld is echt overvol. Op de positie waar Van de Beek het best tot zijn recht komt, speelt Bruno Fernandes, en dat is in mijn ogen een van de belangrijkste spelers van Manchester United. En dan hebben ze verder ook Scott McTominay, Fred, Paul Pogba, Juan Mata en Nemanja Matic voor het middenveld”, somt de Europees kampioen van 1988 in De Telegraaf op. “Zie er dan maar eens tussen te komen.”

Mühren is niet optimistisch gestemd over de continuïteit van Van de Beek op Old Trafford. “Er wordt gezegd ’hij moet wennen’. Maar zolang hoeft niemand te wennen. Het probleem is dat hij veel te weinig aan spelen toekomt. Op zijn leeftijd is het belangrijk om minuten te blijven maken.” De oud-middenvelder ziet het dan ook somber in als Van de Beek moet hopen op blessureleed of een transfer van een ploeggenoot. “Als zijn perspectief deze zomer niet verbetert, zou een vertrek misschien de beste oplossing zijn voor Van de Beek.”

Frans Hoek, tussen 2014 en 2016 lid van de technische staf onder Louis van Gaal bij Manchester United, vergelijkt de situatie van Van de Beek met die van Memphis Depay in diens eerste jaar op Old Trafford. “Beiden zijn uiterst talentvol en gaan van een Nederlandse topclub naar de Engelse top. Bij Depay hebben we gezien dat dat uiterst moeilijk is”, vertelt de keeperstrainer aan de NOS. “Nu is hij bij Olympique Lyon helemaal opgebloeid en staat hij aan de vooravond van een nieuwe stap naar de top. Als hij nu terug zou gaan, is het een andere Memphis.”

Hoek zou Van de Beek niet direct adviseren om te vertrekken en de buitenwereld zou in zijn optiek geen conclusies moeten verbinden aan het eerste jaar van de middenvelder in Engeland. “Donny is nu gesetteld en weet wat hij kan verwachten. Hij heeft nog niet kunnen laten zien wat hij kan. Het tweede jaar gaat heel belangrijk voor hem worden en daar gaat hij het laten zien. United wil Donny ook aan het werk zien en ze gunnen het hem ook. We moeten oppassen dat we niet te vroeg zeggen dat hij het niet gered heeft.”

Ed van Stijn was jarenlang als scout actief voor Manchester United. Hij denkt dat de club onderschat heeft hoe groot de omslag is die Van de Beek moet maken. “Hij moet nu op een manier voetballen die hij nog nooit heeft gedaan. De zekerheden zijn weggevallen. In het Ajax-systeem zijn de looplijnen voor dit type middenvelders helemaal ingeslepen. Bij Manchester United maakt hij dezelfde loopacties, maar heel vaak voor niets, omdat die ballen niet komen", wordt hij door De Telegraaf geciteerd.

Van Stijn ziet dan ook duidelijke overeenkomsten tussen Van de Beek en Davy Klaassen, die als aankoop van 27,5 miljoen euro niet uit de verf kwam bij Everton. “Als ze dan in een heel andere omgeving komen, worden ze ver teruggeworpen, omdat ze ineens dingen moeten doen die ze niet geleerd hebben. (. . .) Klaassen heeft zich daar op een gegeven moment bij Werder Bremen doorheen weten te knokken, maar het is geen eenvoudig proces.”