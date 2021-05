Oranje mag meer publiek verwelkomen voor laatste oefenduel richting EK

Woensdag, 26 mei 2021 om 11:01 • Chris Meijer • Laatste update: 11:22

De oefeninterland tussen het Nederlands elftal en Georgië op zondag 6 juni in De Grolsch Veste wordt afgewerkt voor 7500 toeschouwers, zo maakt de KNVB bekend. De wedstrijd in aanloop naar het EK van komende zomer maakt deel uit van de zogenaamde pilot Testen voor toegang tot evenementen. Het betekent dat de supporters die in Enschede aanwezig willen zijn een negatief testbewijs moeten kunnen overleggen.

Op dezelfde manier werden reeds verschillende wedstrijden in de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en de play-offs met beperkt publiek afgewerkt. De KNVB maakt woensdag tevens bekend dat er bij de finale van de TOTO KNVB Beker Vrouwen tussen ADO Den Haag Vrouwen en PSV Vrouwen op zaterdag 5 juni toeschouwers welkom zijn in het Yanmar Stadion van Almere. De achthonderd beschikbare tickets zullen evenredig over de finalisten verdeeld worden.

Ook het Nederlands elftal speelde reeds een wedstrijd met supporters op de tribune. Bij de met 2-0 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Letland op 27 maart mochten er al vijfduizend mensen plaatsnemen in de Johan Cruijff ArenA. Dat zullen er nu dus 2500 meer zijn. Het oefenduel met Georgië vormt voor Oranje de laatste test richting het EK. Vier dagen eerder wordt er in de Portugese Algarve geoefend tegen Schotland.