Koen Stam krijgt nieuwe functie binnen organisatie van Feyenoord

Woensdag, 26 mei 2021 om 10:15 • Chris Meijer

Koen Stam krijgt een nieuwe functie bij Feyenoord. De Rotterdammers melden via de officiële kanalen dat de 34-jarige Stam is aangesteld als Head of Methodology, wat inhoudt dat hij binnen de jeugdopleiding de voetbalmethodiek gaat implementeren. Hij begon dit seizoen als assistent-trainer bij Feyenoord Onder-21 en bekleedde vanaf februari dezelfde functie bij het eerste elftal, nadat Cor Pot een tijd uit de running was door een longembolie.

“Feyenoord heeft iemand nodig om de eigen voetbalfilosofie verder te ontwikkelen en vorm te geven, en Koen is die persoon. Hij gaat voor de teams vanaf Onder-13 tot en met Onder-21 fungeren als een coach van de coaches, iemand die de trainers van de middenbouw en bovenbouw actief begeleidt in de wijze waarop onze jeugdspelers Feyenoord-voetbal aangeleerd krijgen”, zo legt technisch directeur Frank Arnesen op de website van Feyenoord het belang van de nieuwe functie van Stam uit.

“Ik ben iemand met een duidelijke visie op voetbal”, zegt Stam, die eerder als jeugdtrainer bij FC Volendam en AZ werkte, zelf. “Die ga ik nu, in samenspraak met Frank Arnesen als technisch directeur en Rini Coolen als hoofd jeugdopleiding, uitwerken en toepassen, zodat het technische beleid van Feyenoord, specifiek Feyenoord Academy, nog meer dan voorheen één wordt. Dat is namelijk het einddoel: de spelintenties en spelprincipes van Feyenoord in alle lagen van de club zichtbaar aanwezig laten zijn.”