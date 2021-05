Fernando Torres kondigt comeback aan: ‘Vrijdag laat ik weten waar’

Woensdag, 26 mei 2021 om 09:50 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 10:22

Fernando Torres heeft op Instagram zijn comeback aangekondigd. Waar de 37-jarige Spanjaard na twee jaar pensioen aan de slag gaat, maakt hij vrijdag bekend. Het valt te bezien of de voormalig topspits van weleer ook daadwerkelijk weer de voetbalschoenen aantrekt of dat het een publiciteitsstunt betreft.

Torres heeft een foto op Instagram met het rugnummer negen gepubliceerd, met als bijschrift: “Ik ken het leven maar op één manier: spelend. Dat is waarom ik besloten heb om terug te keren. Aanstaande vrijdag laat ik weten waar.” Dat hij niet de term voetballend heeft gebruikt, duidt volgens Spaanse media erop dat het niet per se een uitgemaakte zaak is dat hij zijn actieve loopbaan nieuw leven inblaast.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Torres zette in 2019 na één seizoen bij het Japanse Sagan Tosu een punt achter zijn carrière. El Niño speelde, gedurende twee periodes, 404 duels voor zijn jeugdliefde Atlético Madrid en was daarin goed voor 129 doelpunten. Tussendoor speelde de wereldkampioen en tweevoudig Europees kampioen voor Liverpool, Chelsea en AC Milan.

Na zijn actieve loopbaan bereidde Torres zich al meteen voor op een leven mét voetbal. In de voorbije maanden liep hij mee bij diverse jeugdelftallen van Atlético om zijn trainerspapieren te halen. Torres benadrukte meermaals dat hij niet beoordeeld moest worden op wie hij in het verleden was: hij wil eerlijk beoordeeld worden op zijn trainerskwaliteiten. De oud-international heeft ook een opvallende fysieke transformatie ondergaan door onder meer veel te boksen en aan krachttraining te doen.