Palmeiras bepaalt vraagprijs op 20 miljoen euro na interesse van Ajax

Woensdag, 26 mei 2021 om 09:29 • Chris Meijer

Ajax is in de markt voor Patrick de Paula, zo weet de Braziliaanse tak van Goal te melden. Naast de Amsterdammers zou ook Sevilla belangstelling hebben voor de 21-jarige middenvelder van Palmeiras. Ondanks dat ‘Europese clubs’ bereid zouden zijn om tien tot twaalf miljoen euro neer te tellen voor De Paula, ontkent Palmeiras voorlopig dat er een officieel bod uitgebracht is.

Mochten clubs zich daadwerkelijk met een bedrag van tien tot twaalf miljoen euro bij Palmeiras melden, lijkt dit niet afdoende. De Paula zou twintig miljoen euro moeten opleveren, al wordt dit bedrag vanuit de Braziliaanse club niet bevestigd aan Goal. Op dit moment worden Sevilla en Ajax genoemd als concrete gegadigden voor De Paula. Het contract van de middenvelder bij Palmeiras loopt voorlopig nog door tot medio 2024.

De Paula werd opgeleid door Palmeiras en maakte in januari 2020 zijn debuut in de hoofdmacht. Voorlopig heeft hij 61 officiële wedstrijden voor Verdão achter zijn naam staan, waarin hij 6 doelpunten en 1 assist voor zijn rekening nam. De Paula maakte deel uit van het team van Palmeiras dat in januari de Copa Libertadores wist te winnen, al kwam hij in de finale tegen Santos als invaller binnen de lijnen. Hij speelde tevens twee wedstrijden op het WK voor clubteams: één als invaller en één als basisspeler.