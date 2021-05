Cor Pot verklapt: ’Orkun Kökcü sloeg Steven Berghuis voor zijn bek’

Woensdag, 26 mei 2021 om 09:12 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:26

Het boterde afgelopen seizoen niet altijd tussen de spelersgroep en de technische staf van Feyenoord. Enkele dagen na het vertrek van Dick Advocaat heeft assistent-trainer Cor Pot een boekje opengedaan over de roerige periode bij de Rotterdammers. Na de verloren competitiewedstrijd bij sc Heerenveen stond Advocaat op het punt om zijn koffers te pakken en de club te verlaten. “Toen zei Dick: ‘dit heeft geen zin, het is op mijn manier, anders stop ik ermee’”, verklapte Pot in de podcast Dick Voormekaar van Voetbal International.

“Dat heeft nog een tijdje voortgekabbeld en op een gegeven moment is het op het einde nog goed gekomen. Hij wilde uiteindelijk toch doorgaan. Je kunt niet altijd weglopen. Hij had zijn spullen al ingepakt. Zo zat hij erin.” Een aantal akkefietjes met aanvoerder Steven Berghuis was ook van invloed op de sfeer. “Hij is een winnaar, die op het scherp van de snede in alle opzichten traint en voetbalt. Dat wekte toch veel irritatie op. De spelersgroep heeft daar niks van gezegd”, vervolgt Pot.

“We hebben maar een keertje een vechtpartijtje gehad met Orkun Kökcü. Die sloeg hem wel gelijk op zijn bek. Het is goed voor hem dat hij af en toe op zijn plaats werd gezet.” Pot vindt Berghuis ‘buiten dat’ een hartstikke leuke gozer. “Hij is heel sociaal. Toen ik die longembolie had, was hij de eerste die een berichtje stuurde. Maar hij kan ook het bloed onder je nagels vandaan halen. Hij heeft gedacht dat we beter waren dan we echt waren. Toen ik wat zei over de spelers van AZ, was hij er helemaal ontdaan van.”

Advocaat had afgelopen seizoen ook moeite met een voorval in de rust van het uitduel met Ajax. In de rust ging Leroy Fer namelijk uit zijn dak. “Dick zei toen wat en is weggegaan. Hij was zo ontdaan, zo heb ik hem nog nooit gezien”, erkent Pot, die jarenlang de rechterhand van Advocaat was. “Leroy was helemaal over de rooie, maar heeft daarna diverse keren Dick gebeld en zijn excuses aangeboden, dus dat heeft hij goed opgelost. Maar daar is bij Dick wel wat gebroken, na dat moment. Dat was een heel belangrijk moment.”