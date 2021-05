De drie clubs die Barcelona, Real en Juventus moeten gaan vervangen

Woensdag, 26 mei 2021

De UEFA zet de strafzaak tegen Barcelona, Real Madrid en Juventus door voor hun rol bij de vooralsnog mislukte plannen voor de oprichting van een Super League. De Europese voetbalbond heeft na een onderzoek van amper twee weken aangekondigd dat er een tuchtprocedure wordt gestart. Barcelona, Real en Juventus zijn de enige van de oorspronkelijke twaalf Super League-clubs die blijven vasthouden aan hun plannen.

De UEFA verdenkt het trio van het schenden van UEFA-statuten en andere reglementen. “Nadere informatie volgt te zijner tijd”, laat de bond in een summiere verklaring weten. Het is nog onduidelijk welke straf Barcelona, Real en Juventus riskeren. Mogelijk worden ze volgend seizoen uitgesloten van deelname aan de Champions League en dat kan een verschuiving bij de verdeling van de Europese tickets betekenen.

Volgens de Spaanse radiozender Cadena COPE zal de UEFA in dat geval Real Sociedad en Real Betis als vervangers van Barcelona en Real Madrid aanwijzen, en Napoli in de plaats van Juventus. De nummers vijf en zes van het voorbije LaLiga-seizoen komen in principe komend seizoen in de Europa League uit, maar kunnen mogelijk een prachtige verrassing tegemoetzien. Dat geldt ook voor de clubs daaronder voor wie in principe de Conference League of een seizoen zonder Europees voetbal lonkt. In Italië greep Napoli op de laatste speeldag naast deelname aan de Champions League.

Negen van de twaalf initiatiefnemers (AC Milan, Internazionale, Atlético Madrid, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United en Tottenham Hotspur) trokken zich terug na een enorme stortvloed van kritiek. Daarmee ontkwamen ze echter niet aan een straf.

De UEFA gaf de negen clubs gezamenlijk een boete van vijftien miljoen euro. Het bedrag wordt geïnvesteerd in jeugdvoetbal. Ook moeten de negen clubs vijf procent van het Europese prijzengeld van afgelopen seizoen inleveren en volgt een boete van honderd miljoen euro als ze opnieuw proberen buiten de UEFA om een nieuwe competitie te beginnen.

De UEFA zal zelf waarschijnlijk echter ook verantwoording moeten afleggen over het harde optreden tegen de Super League. Een Spaanse rechter wil van het Hof van Justitie van de Europese Unie weten of de FIFA en UEFA hun machtsposities hebben misbruikt bij het tegenwerken van de Super League. Het verzoek is afkomstig van de Ondernemingskamer van Madrid.