‘Met dat drietal kan Koeman zijn stempel op het elftal van Barcelona drukken’

Woensdag, 26 mei 2021 om 06:40 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:31

Henk ten Cate noemt de naderende overstap van Georginio Wijnaldum naar Barcelona de kroon op het werk van de middenvelder. Zaakwaarnemer Humphrey Nijman en jurist Jan Kabalt zijn sinds begin deze week in Catalonië om de overstap van de dertigjarige Oranje-international naar het Camp Nou in orde te brengen. Ten Cate, voormalig assistent-trainer van Barcelona, gunt Wijnaldum een dergelijke transfer. “Wijnaldum is een goede én sympathieke speler, een mooi mens.”

Barcelona richt zich door de financiële sores hoofdzakelijk op transfervrije voetballers, maar dat maakt de deal volgens Ten Cate er niet minder mooi op. “Georginio heeft de laatste jaren bij Liverpool bewezen op topniveau een absolute meerwaarde te zijn.” Ten Cate is benieuwd op welke positie Wijnaldum zal worden gebruikt. “Ik vermoed als een ’acht’, die in de spits opduikt”, vertelt hij aan De Telegraaf. “Barcelona moet over het algemeen in kleine ruimtes spelen. Dan kun je met lopende mensen heel gevaarlijk worden.”

Boudewijn Zenden denkt dat Wijnaldum in Spanje net zo succesvol kan zijn als bij Liverpool, de club waar hij de voorbije vijf jaar actief was en transfervrij vertrekt. "Ik denk dat hij met zijn dynamiek veel kan toevoegen aan Barcelona. Hij is een goede verbindingsspeler tussen de achterhoede en voorhoede.” Zenden vindt het niet meer dan logisch dat Koeman bij Wijnaldum is uitgekomen gezien zijn transfervrije status en hun voorgeschiedenis. "Hem halen, is dus geen grote gok. Wijnaldum heeft zich in de Premier League en de Champions League bewezen.”

Zenden grapt over ’schaken op hoog niveau’. “Het zou me niet verbazen als de komst van Wijnaldum de voorbode is van het aantrekken van Memphis Depay." De aanvaller heeft een aflopend contract met Olympique Lyon. "Met het drietal Wijnaldum, Frenkie de Jong en Depay kan Koeman zijn stempel op het elftal drukken. Hij voelt zich prettig bij de Nederlandse school, die deze jongens op het lijf is geschreven en ook past bij de Barça-cultuur”, benadrukt de oud-aanvaller van Barcelona.

Wijnaldum sloot zijn periode bij Liverpool afgelopen weekeinde af met een 2-0-zege op Crystal Palace. Hij kreeg in de 78e minuut een applauswissel van manager Jürgen Klopp op Anfield. Na afloop vormden de spelers een erehaag voor de Rotterdammer. “Ik heb nog nergens getekend", zei Wijnaldum zondag nog tegen Engelse media. "Iedereen weet dat in voetbal van alles kan gebeuren. Ik weet nu alleen dat ik op 1 juli geen Liverpool-speler meer ben. We zullen in de komende weken zien wat ik ga doen."