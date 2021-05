Dinsdag, 25 Mei 2021

Micky van de Ven kan fraaie transfer maken

Doordat Paris Saint-Germain in de top twee eindigde in Frankrijk, is de huurperiode van Danilo Pereira via een clausule omgezet in een transfer van zestien miljoen euro. De controleur, die overkwam van FC Porto, kan echter nog verkocht worden. (Le Parisien)

Massimiliano Allegri is bereid om te wachten op een aanbod van Real Madrid. De clubloze trainer legt aanbiedingen uit Italië naast zich neer, in afwachting van nieuws over de toekomst van Zinédine Zidane. (Fabrizio Romano)

VfL Wolfsburg heeft de belangstelling voor Micky van de Ven kenbaar gemaakt. De twintigjarige aanvoerder van FC Volendam liet zaterdag al weten dat hij waarschijnlijk een transfer zal maken in de zomer. (BILD) De twintigjarige aanvoerder van FC Volendam liet zaterdag al weten dat hij waarschijnlijk een transfer zal maken in de zomer.

In navolging van Real Madrid en Manchester United heeft ook Arsenal interesse in Jules Koundé. Sevilla verlangt echter een bedrag van een kleine zestig miljoen euro voor de verdediger. (The Athletic)

Atalanta wil Josip Ilicic volgend jaar niet transfervrij zien vertrekken, waardoor een overstap deze zomer een serieuze mogelijkheid is. AC Milan heeft belangstelling, maar wil 'niet te veel' betalen voor de routinier. (Tuttosport)