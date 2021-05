Fans gaan voorbij aan Lewandowski bij verkiezing Speler van het Jaar

Dinsdag, 25 mei 2021 om 21:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:25

Fans van de Bundesliga hebben verrassend genoeg niet voor Robert Lewandowski gekozen als speler van het seizoen in de hoogste Duitse voetbalcompetitie. De spits van Bayern München kreeg met 41 doelpunten en een record alle ogen op zich gericht, maar zag de ereprijs naar Erling Braut Haaland gaan. Lewandowski kroonde zich afgelopen weekend nog tot topscorer aller tijden in één Bundesliga-seizoen met 41 treffers. Daarmee stootte de spits van Bayern Gerd Müller van de troon, die het record bijna vijftig jaar in handen had.

Haaland maakt via Twitter melding van het feit dat hij door de fans is verkozen tot speler van het seizoen in de Bundesliga. "Het is een eer om te zijn verkozen tot speler van het seizoen in de Bundesliga", aldus de spits van Borussia Dortmund. "Een prestatie die niet alleen van mij is, maar voor de hele Dortmund-familie. We hebben deze prijs samen gewonnen." Haaland was afgelopen weekend tijdens de laatste speeldag van de Bundesliga verantwoordelijk voor twee treffers tijdens de 3-1 overwinning op Bayer Leverkusen.

An honour to be awarded with the @Bundesliga_DE Player of the Season! An achievement not just for me but for the whole @BVB family. ??? We won this award together! ?? pic.twitter.com/GqhPxXFvKW — Erling Haaland (@ErlingHaaland) May 25, 2021

Diezelfde middag kroonde Lewandowski zich tot recordhouder als het gaat om het meeste aantal doelpunten in één Bundesliga-seizoen. De Poolse aanvalsleider had nog één treffer nodig om Müller achter zich te laten en was in de slotminuut van de wedstrijd tegen FC Augsburg (5-2) alert op een rebound van Leroy Sané. Daarmee kwam de teller van Lewandowski op 41 doelpunten in slechts 29 competitiewedstrijden namens Bayern. Het oude record van Müller dateerde uit het seizoen 1971/72.

Haaland kende eveneens een uitstekend seizoen en wist in alle competities in 41 wedstrijden 41 keer het net te vinden. In de Bundesliga was de Noor 27 keer trefzeker in 28 wedstrijden. De aanvalsleider van Dortmund had daarmee een belangrijk aandeel in het bereiken van de groepsfase van de Champions League, waar het dit seizoen lange tijd niet naar uitzag voor Dortmund. Haaland eindigde op de topscorerslijst als derde achter Lewandowski (41 doelpunten) en André Silva (28 doelpunten) van Eintracht Frankfurt.