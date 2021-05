Ronald Koeman overleeft eerste gesprek met Joan Laporta

Dinsdag, 25 mei 2021 om 20:54 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:11

Ronald Koeman heeft het gesprek met voorzitter Joan Laporta van Barcelona overleefd. In het bijzijn van vicevoorzitter Rafa Yuste, technisch directeur Mateu Alemany en zaakwaarnemer Rob Jansen werd dinsdagavond een gesprek van ongeveer een halfuur gevoerd in het Camp Nou. Er is geen beslissing gevallen over de toekomst van Koeman. De partijen gaan binnenkort opnieuw met elkaar in gesprek.

De inhoud van het eerste gesprek is nog niet bekend. Na afloop werden Koeman en Jansen door Yuste naar de uitgang begeleid en zeiden ze gedag door de handen te schudden. Koeman staat nog een jaar onder contract bij Barcelona, maar wil van de clubleiding weten of hij nog altijd het volledige vertrouwen geniet. De positie van Koeman werd onzeker nadat Barcelona de landstitel verspeelde. In de laatste weken van het seizoen lieten de Catalanen de kans liggen om de koppositie in te nemen.

Klaar na gesprek van half uur. Ronald Koeman is vanavond niet ontslagen als trainer van Barça. Er komt nog een nieiw gesprek met preses Laporta. pic.twitter.com/tRJhJjCBvO — edwin winkels (@edwinwinkels) May 25, 2021

Koeman nam zondagochtend afscheid van de spelersgroep van Barcelona. De Spaanse topclub speelde zaterdagavond bij Eibar (0-1 winst) de laatste wedstrijd van het seizoen en de volgende ochtend stond een informele bijeenkomst op het trainingscomplex gepland. Koeman hield op het Ciudad Deportiva Joan Gamper een toespraak ten overstaan van de selectie, wenste de A-internationals succes op hun respectievelijke toernooien en hoopt de eerste spelers weer in de week van maandag 12 juli terug te zien, als hij aanblijft als trainer.

Tegenover de NOS sprak Koeman afgelopen weekend nog zijn ergernis uit over het feit dat er nog geen duidelijkheid was over zijn toekomst, ondanks zijn tot medio 2022 doorlopende contract. “Het heeft mij ook gestoord dat er nog geen duidelijkheid is, want dat moet er altijd zijn”, zei Koeman. “Dat heb ik ook al aangegeven in Spaanse media. Twijfel over de toekomst is inherent aan ons vak en dat accepteer je, maar je moet hier de media niet de kans geven om op deze manier over de trainer te schrijven. De ene dag is Xavi de nieuwe trainer en de andere dag verlengt Xavi zijn contract in Qatar.”