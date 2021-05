Martin Jol nadert akkoord over overname van ADO Den Haag

Dinsdag, 25 mei 2021 om 20:26 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:54

Martin Jol nadert een deal met United Vansen om ADO Den Haag over te nemen, zo schrijft Omroep West. Volgens de regionale omroep is er op hoofdlijnen een akkoord tussen de partijen. Als de deal is beklonken, moet alleen nog goedkeuring worden verleend door de Nederlandse aandeelhouders bij ADO. De afgelopen maanden was de Eredivisie-degradant in onderhandeling met het Amerikaanse World Soccer Holdings, maar op dit moment lijkt Jol de belangrijkste gegadigde.

De overname door Jol is nog zeker niet rond. Volgens de statuten dient United Vansen eerst contact op te nemen met de Nederlandse aandeelhouders, om vervolgens verder te gaan met de potentiële koper. Die stap zorgde ervoor dat eerdere gesprekken met geïnteresseerde partijen stukliepen. Jol is momenteel met grootaandeelhouder Hui Wang bezig om de laatste puntjes op de i te zetten. De 65-jarige Hagenaar was in het seizoen 2019/20 nog actief als technisch adviseur in Den Haag en hoopt nu zelf aan de touwtjes te kunnen trekken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Jol werd de afgelopen tijd al genoemd in het geruchtencircuit, maar bleef desondanks buiten de spotlights. De voormalig voetballer, die verspreid over twee periodes in totaal negen jaar uitkwam voor FC Den Haag, onderhandelt niet alleen en laat zich zakelijk bijstaan door Ben Mandemakers en vastgoedhandelaar Ed Maas, die allebei ook 'zeer vermogend' worden genoemd. Wang wil ook snel zaken doen en Omroep West houdt er rekening mee dat de deal nog deze week wordt afgerond, als de Nederlandse aandeelhouders instemmen.

United Vansen verloor vorige maand een kort geding tegen de club, omdat het Chinese bedrijf niet voldoet aan de betalingsgarantie die aan het begin van het afgelopen seizoen werd afgegeven. De beloofde twee miljoen euro is nog steeds niet overgemaakt naar ADO. United Vansen is in beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechter en heeft daarmee kostbare tijd gewonnen. Het hoger beroep dient op 21 juni; voor die tijd moeten de aandelen worden overgedragen aan Jol en consorten.