Christophe Galtier neemt twee dagen na landstitel met Lille drastisch besluit

Dinsdag, 25 mei 2021 om 19:27 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:54

Twee dagen na het veroveren van de landstitel in de Ligue 1 heeft Christophe Galtier aangekondigd te zullen vertrekken bij Lille OSC. Er bestond al enige tijd onduidelijkheid over de toekomst van de oefenmeester, die nu tegenover L'Équipe aan alle onzekerheid een einde heeft gemaakt. Galtier heeft zijn besluit kenbaar gemaakt bij de clubleiding van Lille en gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Galtier presteerde met het binnenhalen van de Franse landstitel iets wat door velen als onmogelijk werd geacht, daar de concurrentiestrijd met onder meer Paris Saint-Germain moordend was. Desondanks wenst hij aan het succes geen vervolg te geven. "Ik heb mijn beslissing genomen", vertelt Galtier in gesprek met het sportblad. "Ik heb de president, Olivier Létang, na veel naar hem geluisterd te hebben vanmorgen (dinsdag, red.) laten weten dat ik Lille zou verlaten. Na dit vier jaar te hebben gedaan, voel ik vanbinnen dat dit het moment is om deze prachtige club, deze geweldige club, te verlaten. "

Galtier kwam in 2009 op eigen benen te staan bij AS Saint-Étienne, zijn eerste klus als hoofdtrainer. In december 2017 kondigde Lille de komst van Galtier aan, waarmee hij als opvolger diende van Marcelo Bielsa. "Ik ben ervan overtuigd dat het genoeg geweest is hier", gaat Galtier verder. "Een periode van vier jaar is lang voor een coach. Dit is het moment om Lille te verlaten." Twee seizoenen geleden eindigde Galtier met Lille als tweede in de Ligue 1, vorig jaar werd de vierde plek bezet als eindnotering. Afgelopen zondag werd voor het eerst in tien jaar de landstitel veroverd.

"Mijn beslissing is niet gekoppeld aan de eindrangschikking van het team", zegt Galtier. "Als we als vierde of zevende waren geëindigd, had ik dezelfde beslissing genomen. Het is niet zo dat ik met succes wil vertrekken. Ik vertrek omdat ik na vier jaar dit besluit heb genomen. het is tijd om te vertrekken. Ik heb achtenhalf jaar in Saint-Étienne doorgebracht, waarvan zevenenhalf als eindverantwoordelijke. Het is goed geweest. Ik verlaat Lille met een ongelooflijk resultaat, ik heb iets anders nodig. Ik wil niet vervallen in routine, in iets klassieks, zoals ik op een gegeven moment in Saint-Étienne heb ervaren door altijd maar in dezelfde omgeving werkzaam te zijn."

De naam van Galtier werd de voorbije weken veelvuldig genoemd bij OGC Nice, Olympique Lyon en Napoli. "Ik denk dat in Nice de juiste voorwaarden aanwezig zijn om succesvol te kunnen zijn", vertelt hij. "Ook Napoli zou een mogelijkheid kunnen zijn. Napoli is in mij geïnteresseerd, maar ook in andere coaches weet ik." De Italiaanse topclub zwaaide zondag Gennaro Gattuso uit als oefenmeester en zag de voormalig speler van onder meer AC Milan naar Fiorentina verhuizen. De Corriere dello Sport meldde maandag dat Sérgio Conceiçao overkomt van FC Porto om Gattuso op te volgen.