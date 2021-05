‘Gareth Bale overweegt deze zomer te stoppen als voetballer’

Dinsdag, 25 mei 2021 om 19:01 • Dominic Mostert

Gareth Bale heeft zijn laatste wedstrijd als clubvoetballer wellicht al gespeeld. Volgens het Spaanse ABC overweegt de aanvaller van Real Madrid, afgelopen seizoen verhuurd aan Tottenham Hotspur, om na het EK met Wales zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen. Hij denkt na over een schikking met Real Madrid, waardoor hij een verminderd salaris krijgt uitgekeerd in zijn laatste contractjaar. Bale ligt tot medio 2022 vast in het Santiago Bernabéu.

Volgens ABC overlegt de pas 31-jarige Bale momenteel met zijn familie over zijn sportieve toekomst; hij heeft samen met zijn vrouw Emma Rhys-Jones drie kinderen. Zondagavond keerde hij terug in Madrid, na zijn jaar op huurbasis in Londen. Real Madrid is voorlopig in afwachting van een besluit van de buitenspeler. Bale heeft nog geen knopen doorgehakt. ABC schrijft dat Bale zich niet prettig voelt bij de druk die een bestaan als profvoetballer met zich meebrengt. Hij ligt niet graag onder een vergrootglas, maar beseft dat een speler van Real Madrid daar niet onderuit komt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Hij is anders; hij is nog altijd een jongen uit Cardiff die een hekel heeft aan de eisen van het profvoetbal", schrijft de Spaanse krant. "Je ziet het als hij op het veld staat. Je ziet het aan de wijze waarop hij zich afzonderde bij Real Madrid. Gareth Bale is in het nieuws als hij speelt, als hij niet speelt, als hij fit is, als hij geblesseerd is, als hij praat, als hij zwijgt, als hij incognito naar Madrid reist en als hij op de terugweg een normale vlucht terug naar Londen neemt." Bale verdient bij Real Madrid jaarlijks dertig miljoen euro bruto, maar denkt erover na een groot deel af te staan zodat hij vroegtijdig met pensioen kan.

Vorige week vrijdag meldde AS al dat Bale nadacht over een pensioen. Die krant repte echter over een afscheid in de zomer van 2022, als zijn contract in Madrid afloopt. Behalve de bovenmatige aandacht van de pers is ook de fysieke belasting van het profbestaan een probleem voor Bale. Hij kende een valse start bij Tottenham en liep vroeg in het seizoen een spierblessure op. Na zijn herstel bleef de Welshman volgens AS angstig om terug te vallen in nieuwe spierblessures en liet hij een speciaal trainingsschema opstellen. Bale trainde in Londen niet meer dan drie dagen in de week en nam geen deel aan sprintoefeningen. De krant schreef dat hij niet langer meer dan één wedstrijd per week wil spelen.