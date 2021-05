Mbuyamba vroeg Messi om foto en deelde panna uit bij Griezmann

Dinsdag, 25 mei 2021 om 19:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:01

Xavier Mbuyamba verhuisde de afgelopen jaren van topclub naar topclub. De bij MVV Maastricht opgeleide verdediger stond in de zomer van 2019 op het punt om naar Chelsea te gaan, maar koos uiteindelijk door een transferbeperking bij de Londenaren voor Barcelona. Afgelopen zomer maakte hij alsnog de overstap naar Chelsea en hij hoopt spoedig de stap naar het eerste elftal te mogen maken. Mbuyamba leerde bij Barcelona hoe het was om met sterren als Lionel Messi en Antoine Griezmann op het veld te staan en kon in Spanje rekenen op de steun van Frenkie de Jong.

Mbuyamba knipperde zelf ook even twee keer met zijn ogen toen hij voor de eerste keer met Messi op het veld stond. "Het is heel gek om ineens met hem op het veld te staan", vertelt hij in een uitgebreid interview met de NOS. "De eerste keer dat ik hem zag, heb ik alleen om een foto gevraagd. Ik was toen pas een week bij de club. Hij spreekt geen Engels en ik sprak toen nog geen Spaans. Hij stemde in met een foto en dat was het." Desondanks begon het voor de pas negentienjarige Mbuyamba, die nooit debuteerde in de hoofdmacht van Barcelona, al snel te wennen. "Ook bij Messi springt de bal weleens van zijn schoen", zegt hij.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De centrale verdediger stond naast Messi ook met De Jong op het trainingsveld en werd in zijn eerste maanden opgevangen door zijn landgenoot. "Frenkie nam me weleens apart in de kleedkamer en zei dat ik gewoon mijn ding moest doen en niet voor niets bij Barcelona speelde", aldus Mbuyamba, die twee andere Barça-spelers meteen liet merken dat hij er was. "Ik gaf een panna aan Antoine Griezmann en Nélson Semedo. Dat vonden ze waarschijnlijk niet leuk. Het maakt niet uit hoe groot je als speler ook bent, je moet altijd normaal blijven. Uiteindelijk waren er voor mij bij Barcelona minder kansen dan gehoopt."

Door de beperkte mogelijkheden bij Barcelona besloot Mbuyamba vorig jaar zomer de overstap te maken naar Chelsea. Daar wacht de mandekker nog altijd op zijn eerste officiële wedstrijd in de hoofdmacht, mede door een zware blessure. Mbuyamba, die in april zijn debuut maakte voor de Onder-23, zit op dit nog niet met zijn hoofd bij de A-selectie. Van een gesprek met Thomas Tuchel is het dan ook nog niet gekomen. "Nee, het eerste elftal blijft heel erg in de eigen bubbel. Er is ook weinig overlap van spelers tussen het eerste en Onder 23. Mijn doel is om volgend seizoen in de voorbereiding mee te trainen met het eerste, dat hoop ik snel te horen."