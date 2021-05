Gennaro Gattuso vindt twee dagen na vertrek bij Napoli nieuwe club

Dinsdag, 25 mei 2021 om 16:58 • Jeroen van Poppel

Gennaro Gattuso is aangesteld als de nieuwe trainer van Fiorentina, zo bevestigt de nummer dertien van het afgelopen seizoen in de Serie A. Gattuso werd zondag uitgezwaaid als coach van Napoli en is bij Fiorentina de opvolger van Giuseppe Iachini, die precies twee maanden in dienst was als interim-trainer.

Fiorentina begon het afgelopen seizoen met Cesare Prandelli als hoofdtrainer, maar de voormalig middenvelder gooide in maart de handdoek in de ring. Prandelli nam ontslag vanwege de tegenvallende resultaten: la Viola had onder zijn bewind slechts vijf keer gewonnen en bungelde op de veertiende plek van de ranglijst. Fiorentina verkeerde in degradatienood en haalde Iachini terug, die de club uiteindelijk naar de ruim veilige dertiende plek loodste.

Per 1 juli neemt Gattuso dus de honneurs waar in het Artemio Franchi. De voormalig middenvelder van AC Milan slaagde er op de slotdag niet in om met Napoli een ticket voor de Champions League te grijpen. Napoli speelde teleurstellend gelijk tegen Hellas Verona (1-1) en eindigde daardoor vijfde in de Serie A. Voorzitter Aurelio De Laurentiis bevestigde vlak daarna dat het aflopende contract van Gattuso niet verlengd zou worden.

"Lieve Rino, ik ben blij dat ik de laatste twee jaar met je heb doorgebracht", schreef De Laurentiis op Twitter. "Bedankt voor het werk dat je hebt verricht. Ik wens je het beste in het vervolg van je carrière. Een grote knuffel voor jou, je vrouw en je kinderen. Aurelio De Laurentiis." Ondanks de lieve woorden is de pers in Italië ervan overtuigd dat Gattuso en De Laurentiis niet met elkaar door één deur konden. In oktober vorig jaar leek de clublegende van AC Milan zijn contract in Napels nog met twee jaar te gaan verlengen, maar de sportieve prestaties werden een stuk wisselvalliger en ook de relatie tussen Gattuso en De Laurentiis bekoelde.