Prijzengeld stijgt: Ajax haalt nieuwe zilvervloot binnen in Champions League

Dinsdag, 25 mei 2021

De UEFA heeft het prijzengeld bekendgemaakt van de drie Europese competities komend seizoen, waaronder de nieuw te introduceren Conference League. In het algemeen stijgen de premies die dit seizoen te verdienen zijn in het Europees voetbal. Ajax is als deelnemer aan de groepsfase van de Champions League alvast verzekerd van een startpremie van 15,64 miljoen euro, 390.000 euro meer dan de Amsterdammers vorig seizoen ontvingen. Nog voor er een bal getrapt is kan de landskampioen van Nederland in totaal rekenen op minimaal 35 miljoen euro aan inkomsten.

Naast de startpremie die Ajax ontvangt zijn de Amsterdammers verzekerd van een bedrag uit de marketpool voor tv-rechten en een bedrag uitgekeerd op basis van de clubcoëfficiënt. Die bedragen zijn nog niet bekend. Aan tv-rechten is in Nederland 'slechts' iets meer dan 1 miljoen euro beschikbaar. Als PSV de groepsfase van de Champions League bereikt, dan moet Ajax de tv-pot delen met de Eindhovenaren. Ajax kan verder rekenen op een bedrag rond de 20 miljoen euro op basis van zijn coëfficiënt. In totaal verhoogt de UEFA het coëfficiëntenbedrag dat alle clubs verdelen van 585 naar 600,6 miljoen euro.

Met goede resultaten kunnen clubs de kassa in de Champions League opnieuw laten rinkelen. Een overwinning levert volgend seizoen 2,8 miljoen euro op (+100.000 euro ten opzichte van dit jaar), een gelijkspel brengt 930.000 euro op (+30.000 euro). Kwalificatie voor de achtste finale is 9,6 miljoen euro waard (+100.000 euro), de kwartfinale 10,6 miljoen euro (+100.000 euro), de halve finale 12,5 miljoen (+500.000 euro) en de finale 15,5 miljoen euro (+500.000 euro). Voor de winnaar van het toernooi ligt 20 miljoen euro klaar (+1 miljoen euro).

Europa League

Eén trede lager, op het niveau van de Europa League, worden de premies per club eveneens verhoogd door de UEFA. Het totale prijzengeld daalt van 510 miljoen euro naar 465 miljoen euro, maar er zijn slechts 32 deelnemers (in plaats van 48) om dat geld over te verdelen. AZ neemt als nummer drie van de Eredivisie deel aan de play-offs en strijken bij winst een startpremie van 3,63 miljoen euro op voor deelname aan de groepsfase. Vorig jaar kregen de Alkmaarders nog een startbonus van 2,92 miljoen euro. Daarnaast kan AZ rekenen op een bedrag op basis van de coëfficiënt, dat naar verwachting rond de 1,5 miljoen euro zal liggen. Aan tv-rechten pakken de Alkmaarders nog eens ongeveer 1 miljoen euro.

Op het veld kan AZ per overwinning 630.000 euro (+60.000 euro) verdienen, terwijl een gelijkspel goed is voor 210.000 euro (+20.000 euro). Groepswinst levert 1,1 miljoen euro op (+100.000 euro). Kwalificatie voor de laatste 32 is 550.000 euro euro waard (+50.000 euro), de achtste finale 1,2 miljoen euro (+100.000 euro), de kwartfinale 1,6 miljoen euro (+100.000 euro), de halve finale 2,5 miljoen (+100.000 euro). De winnaar van de Europa League strijkt 8,6 miljoen euro (+100.000 euro) op, de verliezende finalist 4,6 miljoen euro (+100.000 euro).

Conference League

De UEFA introduceert komende zomer de Conference League, het derde toernooi. Daarin is in totaal 235 miljoen euro te verdelen onder 32 deelnemers vanaf de groepsfase. Vitesse stroomt in de derde voorronde in, terwijl Feyenoord begint in de tweede voorronde. Na de derde voorronde volgt nog een play-offronde. Kwalificatie voor de groepsfase levert een startpremie op van 2,94 miljoen euro. De groepswinnaar verdient een bonus van 650.000 euro, de runner-up krijgt 325.000 euro. De winnaar van het toernooi toucheert 8,9 miljoen euro. Verder kunnen de 32 clubs nog 23,5 miljoen euro verdelen uit de marketpool en op basis van de coëfficiëntenlijst.