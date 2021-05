Fabrizio Romano: Georginio Wijnaldum gaat naar Barcelona

Dinsdag, 25 mei 2021 om 12:35 • Jeroen van Poppel

Georginio Wijnaldum gaat transfervrij naar Barcelona, zo is de overtuiging van Fabrizio Romano. Volgens de transfermarktexpert ziet de dertigjarige middenvelder van Liverpool het niet zitten om naar Bayern München te gaan, dat de laatste dagen belangstelling toonde. Wijnaldum gaat bij Barcelona tot medio 2024 tekenen.

Steeds meer Duitse media raakten er de afgelopen week van overtuigd dat Bayern München de beste papieren had voor Wijnaldum. Sport1 meldde afgelopen vrijdag dat de kampioen van de Bundesliga in gesprek was met de Oranje-international en dat werd maandag bevestigd door Sky Deutschland. "Bayern is een geweldige club", reageerde Humphry Nijman, de zaakwaarnemer van Wijnaldum. Als zij interesse hebben dan gaan we graag met ze in gesprek”, zei hij tegen Sport1.

Gini Wijnaldum is set to join Barcelona as a free agent until June 2024 - there’s nothing agreed with FC Bayern, he wants to sign for Barça. Last details and... here we go soon! ?????? #FCB @MatteMoretto — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 25, 2021

Nu lijkt het er dus op dat Wijnaldum voor Barcelona kiest. De middenvelder werd het afgelopen jaar al meermaals aan de Catalanen gelinkt. Onduidelijk is wat de komst van Wijnaldum kan betekenen voor de toekomst van Ronald Koeman in het Camp Nou. De trainer, die succesvol met de voormalig PSV'er samenwerkte bij Oranje, ligt zwaar onder vuur vanwege de slechte resultaten in het slot van het seizoen. Volgens Spaanse media vindt dinsdagmiddag een vergadering plaats tussen voorzitter Joan Laporta, vicevoorzitter Rafa Yuste, technisch directeur Mateu Alemany en een belangenbehartiger van Koeman. Daarin wordt het lot van de oefenmeester bepaald.

Wijnaldum speelde de afgelopen zes seizoenen voor Liverpool, dat hem in 2016 overnam van Newcastle United. De Nederlander was gedurende al zijn jaren op Anfield een zeer gewaardeerde kracht en kwam in alle seizoenen ver boven de 30 competitiewedstrijden. Het afgelopen seizoen miste Wijnaldum zelfs geen enkel duel in de Premier League. Zijn grootste triomfen met Liverpool zijn het winnen van de Champions League in 2019 en het behalen van het landskampioenschap een jaar later. Wijnaldum kwam tot 237 officiële wedstrijden voor the Reds, waarin hij 22 goals maakte en 15 assists leverde.

Romano geeft verder een korte update over de andere transfers die op stapel zijn bij Barcelona. De Italiaan bevestigt nogmaals dat Sergio Agüero en Eric García transfervrij overkomen van Manchester City. Barça heeft een officieel aanbod gedaan aan Memphis Depay en wacht op het definitieve antwoord van de spits van Olympique Lyon, die eveneens transfervrij is.