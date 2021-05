NAC-fan die tijdens ongeregeldheden onwel werd is overleden

Dinsdag, 25 mei 2021 om 11:48

De NAC Breda-supporter die zondag onwel werd tijdens de ongeregeldheden na de wedstrijd tegen NEC is overleden. Dat wordt dinsdagochtend gemeld door supporterswebsite De Rat. De man werd zondagavond buiten het stadion gereanimeerd. Volgens de genoemde website werden de hulpverleners en fan tijdens het reanimeren bekogeld met stenen en fakkels. NAC heeft het overlijden van de supporter inmiddels bevestigd.

Op de supporterswebsite wordt met grote verslagenheid gereageerd op het overlijden van de NAC-supporter uit Oosterhout. “Zondag liep hij nog met een tray bier Vak G op, om na de wedstrijd aan de Lunetstraat in elkaar te storten. Reanimatie door andere NAC-supporters, en later door politie, brandweer en ambulancepersoneel, mocht niet baten”, zo klinkt het. “De omstandigheden waaronder de reanimatie heeft plaatsgevonden zijn barbaars. Laten de heethoofden dit bericht dan ook in zich opnemen en zich diep, diep kapot schamen. Een man die vecht voor zijn leven bekogelen met stenen en fakkels, daar past alleen de zwaarste straf bij. Voor de duidelijkheid: Ronald deed niet mee aan de ongeregeldheden en was na een teleurstellend Avondje NAC gewoon op weg naar huis. Net voorbij het tunneltje stortte hij in elkaar."

Een zeer gevaarlijke en dreigende situatie voor de politie in #Breda gisteren. Na de play-off wedstrijd NAC-NEC werden agenten het doelwit van #relschoppers. Wij zijn een #onderzoek gestart. Meld jezelf en voorkom dat we binnenkort voor je deur staan! https://t.co/B5aYve86UP pic.twitter.com/LdkwXfAF9W — Politie Breda eo (@Politie_Breda) May 24, 2021

NAC liep zondag door een 1-2 nederlaag tegen NEC promotie naar de Eredivisie mis. Na afloop van de wedstrijd liepen buiten het stadion de gemoederen op. Het leidde tot een confrontatie tussen supporters en de politie. Op beelden vanuit de opgeroepen politiehelikopter was te zien dat stoeptegels uit de grond werden gehaald, kapot werden gegooid en vervolgens in stukken naar de ME’ers werden gegooid. Dankzij de politie-inzet kon verdere schade in de stad voorkomen worden. Volgens de politie zijn meerdere agenten gewond geraakt en liep één agent een botbreuk in zijn hand op. Zes mannen zijn aangehouden en zitten vast. De politie roept relschoppers op zich te melden.

NAC sprak maandag in een statement van een 'zwarte bladzijde voor Breda en NAC'. "Het geweld en de agressie dat gister, ook voor de wedstrijd al, op P5 en rondom het stadion plaatsvond, ging alle grenzen te buiten. Dit had niets meer met voetbal te maken, en niets met het supporten van ‘je club’. Hier is met geen enkel boerenverstand uitleg voor te geven. Het is ook absoluut niet onder de noemer teleurstelling of emotie te scharren. Dit gedrag doet de naam van NAC Breda, de echte supporters en de stad Breda, geen enkele eer aan, maar brengt het juiste schade toe."

"In de rellen is fors geweld met zelf wapens gebruikt tegen de politie. Agenten en beveiligers hebben zich in een zeer onveilige en dreigende situatie bevonden en sommigen zijn daarbij ook gewond geraakt. De mate van het geweld tegen de hulpdiensten is ronduit schandalig te noemen", aldus NAC. "Dankzij de kordate inzet van de politie en de stadionbeveiliging is erger gelukkig kunnen voorkomen. Het optreden heeft ervoor gezorgd dat de ongeregeldheden beperkt zijn gebleven tot P5 en niet de binnenstad hebben bereikt.Tijdens de ongeregeldheden zijn er ook verschillende vernielingen gedaan aan het stadion. NAC Breda gaat hier aangifte van doen."