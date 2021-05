Cambuur beloont Henk de Jong na titel in de Keuken Kampioen Divisie

Dinsdag, 25 mei 2021 om 11:41 • Chris Meijer

SC Cambuur heeft het contract van trainer Henk de Jong opengebroken, zo maakt de kampioen van de Keuken Kampioen Divisie bekend. De 56-jarige oefenmeester had nog een contract tot medio 2022, maar heeft nu bijgetekend tot de zomer van 2023. In die nieuwe verbintenis zit een optie voor nog een seizoen, dat volgens de club uit Leeuwarden ‘in overleg’ bepaald zal worden.

“Een fantastisch gevoel. Iedereen weet wat ik voel voor deze mooie volksclub en in de afgelopen jaren is dat alleen maar sterker geworden. We zijn hier bovendien nog niet klaar en ik kijk er enorm naar uit om met iedereen rondom de club de ingezette koers voort te zetten op weg naar het nieuwe stadion”, geeft De Jong te kennen op de website van Cambuur. Hij is bezig aan zijn tweede termijn in Leeuwarden. De Jong begon in 2010 als assistent-trainer bij Cambuur en werd in 2014 aangesteld als hoofdtrainer.

Na twee jaar als hoofdtrainer vertrok De Jong bij Cambuur, waarna hij op de afdeling marketing van FC Groningen en als hoofdtrainer bij De Graafschap werkte. In 2019 keerde De Jong terug bij Cambuur en in zijn eerste seizoen lag de club op koers om naar de Eredivisie te promoveren, tot de competities werden stilgelegd vanwege de coronapandemie. De KNVB zette een streep door de promotie en degradatie, waardoor Cambuur dit seizoen andermaal moest aantreden in de Keuken Kampioen Divisie.

De ploeg van De Jong slaagde erin om kampioen te worden en veroverde tevens drie van de vier periodetitels in dit seizoen. “Een betere ambassadeur voor de club is er niet en wat veel mensen misschien nog weleens vergeten is dat Henk ook echt een zeer bekwaam vakman is”, zo licht technisch manager Foeke Booy namens Cambuur toe. “Daarvoor hoef je alleen maar naar zijn CV te kijken. Daarbij passen zijn manier van voetballen en warme persoonlijkheid uitstekend bij het bijzondere DNA van deze club.”