Cristiano Ronaldo voedt geruchten over vertrek bij Juventus met Instagram-post

Dinsdag, 25 mei 2021 om 11:22 • Chris Meijer • Laatste update: 11:23

De laatste tijd wordt er hevig gespeculeerd over de toekomst van Cristiano Ronaldo bij Juventus. Ondanks dat zijn contract in Turijn nog doorloopt tot medio 2022, werd er al geregeld gemeld dat hij komende zomer een transfer wil maken. Ronaldo voedt deze geruchten nu met een post op Instagram, waarin hij schrijft dat hij in Italië ‘al zijn doelen heeft behaald’.

“Het leven en de carrière van iedere topspeler kennen ups en downs. Jaar na jaar treffen we fantastische teams, met geweldige spelers en ambitieuze doelen. We moeten altijd het beste van onszelf geven, om op een excellent niveau te blijven”, schrijft Ronaldo. “Dit seizoen hebben we de Serie A niet kunnen winnen. Felicitaties aan Inter voor de verdiende titel. Toch waardeer ik alles dat we dit seizoen bereikt hebben, zowel individueel als in teamverband.”

“De Italiaanse Supercup, de Coppa Italia en de topscorerstitel in de Serie A zorgen voor blijdschap, vooral door de moeilijkheid om deze prijzen te veroveren in een land waar het niet gemakkelijk is om te winnen”, gaat de Portugese aanvaller verder. “Met deze prestaties heb ik een doel behaald dat ik mezelf had gesteld vanaf de eerste dag dat ik in Italië arriveerde: de landstitel, Coppa Italia, Supercup, prijs voor beste speler en topscorerstitel winnen.”

“Ik heb al eens gezegd dat ik geen records achternazit, maar dat records mij achtervolgen. Voor de mensen die niet begrijpen wat ik hier mee bedoel, het is vrij simpel: voetbal is een teamsport, maar individuen helpen hun teams om hun doelen te behalen. Het draait erom om altijd meer te willen op het veld en buiten het veld harder te willen werken. Dan komen records en prijzen vanzelf, dat is onvermijdelijk”, stelt Ronaldo, die recentelijk werd gelinkt aan een terugkeer naar Sporting Portugal of Manchester United.

“Ik ben heel trots op wat ik tot nu toe heb bereikt: kampioen in Engeland, Spanje en Italië, bekerwinnaar in Engeland, Spanje en Italië, winnaar van de Supercup in Engeland, Spanje en Italië, beste speller in Engeland, Spanje en Italië, topscorer in Engeland, Spanje en Italië, meer dan honderd goals voor een club in Engeland, Spanje en Italië. Niks is beter dan het gevoel dat ik mijn stempel heb gedrukt in de landen waar ik gespeeld heb, waarmee ik de fans plezier heb kunnen geven. Daar werk ik voor, dat beweegt me en zal me tot de laatste dag tot het uiterste drijven”, besluit Ronaldo zijn boodschap.