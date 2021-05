Frank de Boer: ‘Misschien is het verstandiger om tweede te worden’

Dinsdag, 25 mei 2021 om 11:06 • Yanick Vos • Laatste update: 11:24

Frank de Boer denkt dat het voor het Nederlands elftal allesbehalve een ramp zou zijn als de eerste plaats in de groepsfase op het EK niet wordt bemachtigd. De bondscoach laat in een interview met Soufiane Touzani weten dat het goed kan uitpakken als Oranje als tweede eindigt, omdat op die manier wellicht Europese toplanden worden ontlopen in de achtste finales.

De Boer krijgt in gesprek met Touzani de vraag wat hij van de eerste twee groepsduels verwacht. De trainer denkt dat Oekraïne met 3-1 wordt verslagen en Oostenrijk met 2-1. “Dan zijn we al wel gekwalificeerd voor de volgende ronde, denk ik”, aldus De Boer op het YouTube-kanaal van OnsOranje. “En dan de derde wedstrijd tegen Noord-Macedonië verliezen?”, antwoordt Touzani. “Nee, die winnen we met 3-0. Maar misschien moeten we die wedstrijd wel verliezen, dat weet je niet. De kans is dat we, als we als eerste geplaatst zijn, tegen de poule van Portugal, Frankrijk en Duitsland komen. Dus dan kan je de derde in de poule krijgen en dat is een topland. Dus misschien is het verstandiger om tweede te worden", aldus De Boer.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Boer gaat met zijn technische staf uit van vijf scenario’s. “Natuurlijk eerste en tweede in de poule, als je derde in de poule bent heb je nog drie andere scenario’s.” Oranje is op het EK ingedeeld in Groep C. De winnaar van de poule van Nederland wordt in de achtste finale gekoppeld aan een nummer drie van Groep D (Engeland, Kroatië, Schotland, Tsjechië), Groep E (Spanje, Zweden, Polen, Slowakije) of F (Hongarije, Portugal, Frankrijk, Duitsland). De nummer twee van Groep C speelt tegen de nummer één van Groep A (Turkije, Italië, Wales, Zwitserland). Wanneer Oranje derde eindigt en bij de beste nummers drie hoort, komt het in de achtste finale de winnaar van Groep E tegen.

Maandag zijn veertien potentiële EK-gangers begonnen aan de voorbereiding in Zeist. Woensdag maakt De Boer zijn definitieve 26-koppige selectie bekend, waarna het vizier gericht wordt op het Europese eindtoernooi, dat voor Nederland op 13 juni van start gaat met een wedstrijd tegen Oekraïne. Daarna volgen groepsduels met Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni).