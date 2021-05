Max Verstappen poseert na zege in Monaco met ‘de helft van zijn FUT-team’

Dinsdag, 25 mei 2021 om 10:10

Max Verstappen won zondag de Grand Prix van Monaco, waarmee hij voor het eerst in zijn loopbaan aan de leiding gaat in het wereldkampioenschap Formule 1. De 23-jarige coureur van Red Bull kreeg na de zege in zijn woonplaats bezoek van Kylian Mbappé en Ousmane Dembélé. Verstappen plaatst op Instagram een foto waarop hij in zijn appartement poseert met de twee Franse voetballers van Paris Saint-Germain en Barcelona. “Gefeliciteerd worden door de helft van mijn FUT-team”, schrijft Verstappen bij de foto.