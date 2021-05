‘Ze wilden Slot een goede start geven, maar daar is Berghuis niet op ingegaan’

Dinsdag, 25 mei 2021 om 09:44

De kans is groot dat Steven Berghuis komende zomer vertrekt bij Feyenoord. Mikos Gouka, Feyenoord-watcher voor het Algemeen Dagblad, zegt in de voetbalpodcast van de krant dat de aanvoerder van de Rotterdammers niet is ingegaan op een poging om zijn tot medio 2022 lopende contract te verlengen. Berghuis is komende zomer voor buitenlandse clubs voor een bedrag van vier miljoen euro op te halen bij Feyenoord.

“Zijn situatie is duidelijk. Hij is voor vier miljoen euro op te halen door een buitenlandse club. In Nederland is hij duurder. Hij speelt een EK, heeft goede cijfers over dit seizoen. Hij zou nog een jaar kunnen wachten om zijn contract uit te dienen, dan kan hij gratis weg, maar hij is natuurlijk al bijna gratis. Dat lijkt me ook niet echt een optie”, geeft Gouka te kennen. “Feyenoord heeft wel aangeklopt om te kijken of er iets mogelijk is om zijn contract bijvoorbeeld te verlengen. Ze wilden Arne Slot een goede start geven, maar daar zijn ze niet op ingegaan.”

Volgens Gouka is de kans 'reëel' dat Berghuis Feyenoord gaat verlaten. “Als je als basisspeler het EK ingaat bij een land als Nederland, dan zal er straks wel een club op de stoep staan waar jij een goed gevoel bij hebt. Ik verwacht dat we hem niet meer terugzien in De Kuip”, stelt de Feyenoord-watcher van het Algemeen Dagblad. De krant zoomt dinsdagochtend in een analyse op de drukke zomer die Feyenoord te wachten staat. Daarin is het eveneens aannemelijk dat Marcos Senesi vertrekt.

Slot zou het volgens het Algemeen Dagblad niet erg vinden als Nicolai Jörgensen vertrekt, daar het wegstrepen van zijn salaris budget zou vrijmaken. Jordy Wehrmann, Ramon Hendriks en Denzel Hall krijgen volgend seizoen vanuit de jeugd een kans. Achraf El Bouchataoui zou tot voor kort niet zijn voorgekomen op de lijst met namen die een clubkostuum voor volgend seizoen mochten komen passen. Daar is inmiddels verandering ingekomen, maar het Algemeen Dagblad benadrukt dat de middenvelder, evenals Marouan Azarkan, Slot ‘nog flink moet overtuigen’.