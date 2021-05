BILD onthult details van contract dat Hansi Flick vandaag gaat ondertekenen

Dinsdag, 25 mei 2021 om 09:00 • Chris Meijer

De kogel is definitief door de kerk: Hansi Flick wordt de nieuwe bondscoach van Duitsland. De overgang van de 56-jarige oefenmeester van Bayern München naar de Duitse voetbalbond (DFB) hing al langer in de lucht, maar een definitief akkoord liet even op zich wachten. Flick is dinsdagochtend gespot op het hoofdkantoor van de DFB en BILD verzekert dat hij daar zijn handtekening gaat zetten onder een contract dat hem bondscoach van Duitsland maakt.

De Abendzeitung München maakte eind april al melding van een akkoord tussen Flick en de DFB over een driejarig contract. Maar toch liet de definitieve bevestiging nog even op zich wachten, waardoor de naam van Flick eveneens gelinkt werd aan verschillende clubs die zoekende zijn naar een nieuwe trainer. BILD meldt dat Barcelona en Real Madrid de afgelopen tijd geprobeerd hebben om Flick binnen te halen, maar hij had zijn zinnen gezet op een dienstverband als bondscoach van Duitsland.

Dat is nu in kannen en kruiken. Flick gaat volgens BILD dinsdag zijn handtekening zetten onder een contract dat hem tot het EK van 2024 aan de DFB verbindt. De oefenmeester gaat minder verdienen dan bij Bayern München, waar hij 6,5 miljoen euro per jaar opstreek. De reden dat een akkoord lang op zich liet wachten, heeft te maken met het feit dat Flicks zaakwaarnemer Christoph Schickhardt en Friedrich Curtius en Oliver Bierhoff namens de DFB lang steggelden over de details.

Flick neemt na het EK van komende zomer het stokje over van Joachim Löw, aan wiens zijde hij tussen 2006 en 2014 werkzaam was als assistent. Daarna werkte Flick twee jaar als technisch directeur van de Duitse bond, om diezelfde functie een seizoen daarna te vervullen bij TSG Hoffenheim. De oefenmeester ging daarna aan de slag als assistent-trainer bij Bayern München en nam anderhalf jaar geleden het stokje over van de ontslagen hoofdtrainer Niko Kovac. Flick sleepte zeven prijzen in de wacht met Bayern, waaronder het kampioenschap van dit seizoen.