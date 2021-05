‘Ik weet dat er een bod is van Ajax, dat is alles dat ik kan zeggen’

Dinsdag, 25 mei 2021 om 08:43 • Chris Meijer

Ajax heeft een bod uitgebracht op Kamaldeen Sulemana, zo bevestigt de negentienjarige vleugelaanvaller in gesprek met BT. Transferexpert Fabrizio Romano maakte vorige week al melding van een formele aanbieding vanuit Amsterdam voor Sulemana, voor wie Manchester United ook in de markt zou zijn. Sulemana zegt zelf in ieder geval dat hij waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor FC Nordsjaelland gespeeld heeft.

FC Nordsjaelland sloot het seizoen in de Deense Superligaen maandag af met een uitwedstrijd tegen Bröndby IF. De thuisploeg kroonde zich dankzij een 2-0 overwinning tot kampioen van Denemarken, terwijl FC Nordsjaelland als vijfde eindigde in de play-off om het kampioenschap. Daarmee loopt de werkgever van Sulemana een ticket voor Europees voetbal mis. “Ja, dit was waarschijnlijk mijn laatste wedstrijd in Denemarken. Maar we moeten nog een definitief besluit nemen. We zullen zien”, geeft Sulemana te kennen.

“Ik weet dat er een bod is van Ajax, dat is alles dat ik kan zeggen. Helaas kan ik verder geen antwoorden geven, omdat ik niet dieper op de details kan ingaan. Maar er is een bod ingebracht”, zegt de Ghanese vleugelaanvaller. BT schrijft dat FC Nordsjaelland ruim dertien miljoen euro wil ontvangen voor het nog tot december 2024 lopende contract van Sulemana. Hij was dit seizoen in totaal dertig officiële wedstrijden goed voor tien doelpunten en acht assists.

Ajax is al langer in de markt voor Sulemana en bracht in januari een bod uit in Denemarken. FC Nordsjaelland wilde hem destijds nog niet laten gaan, maar lijkt nu weinig keuze te hebben. Marc Overmars, directeur voetbalzaken van Ajax, zat onlangs in Denemarken op de tribune om Sulemana aan het werk te zien. Mike Verweij, Ajax-watcher voor De Telegraaf, zei afgelopen weekeinde in de voetbalpodcast van de krant dat het binnenhalen van Sulemana weleens lastig kan worden voor Ajax, doordat er meer kapers op de kust zijn.

“Manchester United heeft nog geen bod gedaan, begreep ik”, zei Verweij. “Als Ajax snel is en bereid is om te betalen wat Nordsjaelland wil hebben, kunnen ze hem kopen. Ik denk dat ze inmiddels naar alternatieven aan het kijken zijn. Sulemana willen ze beslist hebben. Maar als dat moeilijk wordt, zullen ze moeten doorschakelen. Het is de vraag wat hij moet kosten. Een jaar geleden was dat zes tot zeven miljoen, maar dat zal nu wel meer zijn.”