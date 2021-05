AC Milan telt 15 miljoen neer en haalt opvolger voor vertrekkende Donnarumma

Dinsdag, 25 mei 2021 om 08:05 • Chris Meijer

Mike Maignan heeft maandagavond voet op Italiaanse bodem gezet. De 25-jarige doelman van Lille OSC zal volgens verschillende Italiaanse media dinsdag de medische keuring ondergaan bij AC Milan en wanneer dit geen problemen oplevert, zet hij aansluitend zijn handtekening onder een contract tot medio 2026. Tegelijkertijd hebben i Rossoneri zich neergelegd bij het vertrek van Gianluigi Donnarumma, die in het bezit is van een aflopend contract.

AC Milan deed er de afgelopen maanden alles aan om Donnarumma binnenboord te houden. De 22-jarige doelman verdiende zes miljoen euro per jaar en kon bij het verlengen van zijn contract een salarisverhoging van twee miljoen euro tegemoet zien. Zijn zaakwaarnemer Mino Raiola verlangde echter twaalf miljoen euro per jaar voor Donnarumma, een eis waar AC Milan niet aan wilde voldoen. Het betekent dat Donnarumma Milaan na acht jaar transfervrij gaat verlaten, zo meldt Gianluca Di Marzio. Hij werd eerder al in verband gebracht met een overstap naar Juventus of Barcelona.

Met Maignan heeft AC Milan de opvolger van Donnarumma reeds in huis. Hij zal in de komende uren zijn medische keuring doorlopen, waarna er een vijfjarig contract voor hem klaarligt. Transferexpert Fabrizio Romano meldt dat er dertien miljoen euro wordt overgemaakt naar Lille, een bedrag dat door middel van bonussen nog kan oplopen tot vijftien miljoen euro. Het betekent een forse winst voor de kersvers kampioen van Frankrijk, want er werd in de zomer van 2015 slechts één miljoen euro betaald om Maignan over te nemen van Paris Saint-Germain.

De door PSG opgeleide Maginan speelde sindsdien 180 wedstrijden voor Lille, waar hij uitgroeide tot international van Frankrijk. In oktober 2020 speelde de sluitpost zijn eerste en voorlopig enige interland voor les Bleu, waar hij doorgaans de tweede doelman achter Hugo Lloris is. Zijn contract bij Lille liep nog door tot medio 2022.