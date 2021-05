‘Matthijs de Ligt zet zinnen op vertrek bij Juventus en heeft favoriete optie’

Dinsdag, 25 mei 2021 om 07:43

Matthijs de Ligt stuurt aan op een vertrek bij Juventus, zo meldt de Spaanse journalist Xavi Campos in het programma Onze van Esport3. De 21-jarige centrumverdediger zou zich naar verluidt niet meer op zijn gemak voelen bij de Italiaanse grootmacht en heeft volgens Campos een favoriete optie als het op zijn toekomst aankomt: Barcelona. De naam van De Ligt werd vorige week ook al in verband gebracht met een transfer naar Spanje.

Juventus heeft in sportief opzicht een teleurstellend seizoen achter de rug. La Vecchia Signora won weliswaar de Coppa Italia, maar moest de landstitel voor het eerst sinds 2011 aan Internazionale laten. Juventus verzekerde zich op de laatste speeldag van de Serie A wel van een Champions League-ticket, doordat Napoli punten verspeelde tegen Hellas Verona. Toch zou De Ligt nu besloten hebben dat hij Juventus komende zomer wil verlaten, omdat hij zich niet meer op zijn gemak voelt in Turijn.

De Ligt zou volgens Campos tekenen hebben gegeven dat hij wil vertrekken en zijn ‘favoriete optie’ is Barcelona. In het programma El Chiringuito werd onlangs al gemeld dat Barcelona-president Joan Laporta een zogenaamde ‘topverdediger’ aan de selectie wil toevoegen. De namen die daarvoor toen genoemd werden, waren die van De Ligt en Aymeric Laporte van Manchester City. De vraag is in hoeverre deze twee namen haalbaar zijn voor Barcelona, gezien de financiële situatie en het feit dat zowel De Ligt (2024) als Laporte (2025) nog een langlopend contract heeft.

Barcelona was twee jaar geleden ook al nadrukkelijk in de markt voor De Ligt, die er destijds voor koos om Ajax te verruilen voor Juventus. Campos stelt dat de entourage van de 21-jarige centrumverdediger reeds heeft erkend dat dit een verkeerde keuze is geweest en dat hij beter voor Barcelona had kunnen kiezen. De Ligt voegde in de afgelopen twee jaar de Italiaanse landstitel en de Coppa Italia toe aan zijn palmares en speelde totaal 75 wedstrijden voor Juventus.