‘Barcelona plaatst Owen Wijndal in zoektocht op ‘poleposition’’

Dinsdag, 25 mei 2021 om 06:53 • Chris Meijer

Barcelona is in de zoektocht naar een nieuwe linksback uitgekomen bij Owen Wijndal, zo weet AS te melden. De Catalanen zoeken naar een stand-in voor Jordi Alba en de vleugelverdediger van AZ ‘ligt op poleposition’ om deze vacature in te vullen. Dat zijn zaakwaarnemer Mino Raiola een goede verstandhouding heeft met president Joan Laporta, zou een bijkomend voordeel zijn.

Sport schreef maandag nog dat Barcelona vreest voor het vertrek van Alba. Die krant noemde Robin Gosens (Atalanta), Angeliño (RB Leipzig) en José Gayá (Valencia) als de kandidaten voor zijn mogelijke opvolging. AS schrijft echter dat het voor Barcelona hoge prioriteit heeft om met Alba verder te gaan. De 32-jarige vleugelverdediger heeft nog een contract tot medio 2024 en in zijn schaduw moet komende jaren zijn opvolger worden klaargestoomd.

Aanvankelijk was het idee om Alejandro Balde door te schuiven vanuit Barcelona B, maar die plannen zijn veranderd. Er moet een linksback van buitenaf gehaald worden om het niveau binnen de selectie omhoog te brengen. Junior Firpo zal in ieder geval niet de opvolger van Alba worden. Hij werd in de zomer van 2019 voor achttien miljoen euro overgenomen van Real Betis, maar is in Barcelona gewogen en te licht bevonden. Dit seizoen speelde Firpo slechts 844 minuten verdeeld over 18 officiële wedstrijden.

Firpo moet eerst verkocht worden voor Barcelona een nieuwe linksback binnen kan halen. Wijndal is volgens Transfermarkt vijftien miljoen euro waard, maar AS benadrukt dat Barcelona hoopt dit bedrag niet te hoeven benaderen. Wat mogelijk helpt, is dat Laporta goed kan opschieten met Wijndals belangenbehartiger Raiola. De 21-jarige Wijndal stak niet onder stoelen of banken dat hij AZ komende zomer zou willen verlaten voor een volgende stap in zijn carrière. Zijn contract in Alkmaar loopt nog door tot medio 2023.