Het loodzware programma van PSV richting groepsfase Champions League

Maandag, 24 mei 2021

PSV begint volgend seizoen dankzij het behalen van de tweede plek in de Eredivisie in de voorronde van de Champions League. Afhankelijk van de winnaar van de finale van de Europa League, die woensdag wordt gespeeld, moet de ploeg van trainer Roger Schmidt twee of drie voorronden overleven om in de groepsfase terecht te komen.

Het gunstigst voor PSV is als Manchester United woensdag de Europa League op zijn naam schrijft door te winnen van Villarreal. In dat geval beginnen de Eindhovenaren in de derde voorronde van de Champions League. Na de derde voorronde volgt eventueel nog een play-offronde, waarin een ticket voor de groepsfase te verdienen is. Wordt de Europa League gewonnen door Villarreal, dan speelt PSV een extra ronde en stroomt de Eredivisionist bij de tweede voorronde in.

Scenario bij Europa League-winst van Manchester United

Clubs krijgen bij de loting op basis van hun coëfficiënt een geplaatste of ongeplaatste status. Geplaatste clubs kunnen vervolgens alleen ongeplaatste clubs loten, waartegen twee wedstrijden worden gespeeld. Bij EL-winst van Man United begint PSV dus in de derde voorronde. AS Monaco (nummer drie van Frankrijk) krijgt in dit scenario een direct toegangsbewijs voor de Champions League en verdwijnt uit de voorronden.

Het is niet zeker of de Eindhovenaren dan een geplaatste status hebben, dat is afhankelijk van of Celtic doorstoot vanuit de tweede voorronde. Celtic heeft namelijk een hogere coëfficiënt dan PSV en zou de Nederlandse club verdringen naar een ongeplaatste status. Andere clubs in de derde voorronde zijn in dit scenario in ieder geval Shakhtar Donetsk, AS Monaco, Racing Genk, PSV, Spartak Moskou en Galatasaray. De vier clubs die doorstoten naar de play-offs vechten in de laatste ronde om twee tickets.

Tweede voorronde (bij EL-winst Man United)

GEPLAATST COËFFICIËNT ONGEPLAATST COËFFICIËNT Celtic 34,000 Rapid Wien 17,000 Sparta Praag 17,500 FC Midtjylland 13,500

Derde voorronde (bij EL-winst Man United)

GEPLAATST COËFFICIËNT ONGEPLAATST COËFFICIËNT Shakhtar Donetsk 79,000 Spartak Moskou 18,500 AS Monaco 36,000 Galatasaray 17,000 Racing Genk 30,000 Club uit Q2 PSV 29,000 Club uit Q2

Play-offs (bij EL-winst Man United)

GEPLAATST COËFFICIËNT ONGEPLAATST COËFFICIËNT Club uit Q3 Club uit Q3 Club uit Q3 Club uit Q3

Scenario bij Europa League-winst van Villarreal

Een veel minder gunstig scenario voor PSV is dat de Europa League gewonnen wordt door Villarreal. In dat geval begint de Eredivisie-club in de tweede voorronde met een geplaatste status. PSV kan alleen de clubs met een ongeplaatste status loten: Rapid Wien, Galatasaray en FC Midtjylland. PSV kan niet tegen Celtic en Sparta Praag, de andere geplaatste clubs, loten.

Als PSV de tweede voorronde overleeft, gaat de club met een ongeplaatste status richting de derde voorronde. Daarin kan PSV uitkomen tegen Shakhtar Donetsk, Benfica, AS Monaco en Racing Genk. Als Celtic de tweede voorronde overleeft, dan nemen de Schotten de geplaatste status van Genk over. De andere club die naast PSV al zeker is van een ongeplaatste status is Spartak Moskou. De vier clubs die overblijven maken in de play-offs uit wie de twee tickets voor de groepsfase krijgen.

Tweede voorronde (bij EL-winst Villarreal)

GEPLAATST COËFFICIËNT ONGEPLAATST COËFFICIËNT Celtic 34,000 Rapid Wien 17,000 PSV 29,000 Galatasaray 17,000 Sparta Praag 17,500 FC Midtjylland 13,500

Derde voorronde (bij EL-winst Villarreal)

GEPLAATST COËFFICIËNT ONGEPLAATST COËFFICIËNT Shakhtar Donetsk 79,000 Spartak Moskou 18,500 Benfica 58,000 Club uit Q2 AS Monaco 36,000 Club uit Q2 Racing Genk 30,000 Club uit Q2

Play-offs (bij EL-winst Villarreal)