Perez reageert op Feyenoord - FC Utrecht: ‘Ik heb me zó aan hem geërgerd’

Maandag, 24 mei 2021 om 23:06 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:13

Kenneth Perez heeft geen goed woord over voor de manier waarop Dennis Higler de finale in de play-offs tussen Feyenoord en FC Utrecht (2-0) zondag leidde. De analist van ESPN haalt tijdens Voetbalpraat hard uit naar de scheidsrechter, die volgens hem een zuivere rode kaart voor Feyenoord-middenvelder Leroy Fer miste. Daarvoor had Higler volgens Perez al moeten ingrijpen bij een overtreding van Feyenoord-verdediger Eric Botteghin.

Willem Vissers, ook aanwezig bij het praatprogramma, opent over de overtreding van Fer, die een tackle van achteren inzette op de benen van Sander van de Streek en geel kreeg. "Ik heb altijd wel een slecht gevoel als zo'n rode kaart niet gegeven wordt bij Fer", zegt de journalist. "Ik vind het eigenlijk bijna onacceptabel. Toen er geen VAR was kon het gebeuren dat de scheidsrechter iets niet zag. Kan gebeuren, maar als je een VAR hebt en je geeft hier geen rode kaart voor, dan weet ik niet of we daar nog mee door moeten gaan. Kijk: Feyenoord was beter en FC Utrecht viel zwaar tegen, maar als Feyenoord met tien man komt, wordt het toch weer een stuk lastiger. Dat blijft bij mij dan toch in mijn achterhoofd."

De VAR was zeker kopje thee aan het zetten ofzo. Hoezo is dit geen rood? Compleet belachelijk. Geen enkele intentie om bal te spelen, alleen om zn been te raken. Belachelijk. Donkerrood. #feyutr #var pic.twitter.com/r4NZOOE5Ie — Sieko Bos (@siekobos) May 23, 2021

Perez neemt het woord over en begint meteen over Higler. "Ik heb me zó geërgerd aan die Higler! Och, het irriteerde me zó", aldus Perez. "Hij heeft echt de gave om rond te lopen alsof hij het he-le-maal onder controle heeft. En het enige dat hij niet heeft, is controle. Die eerste overtreding van Botteghin wuift hij een beetje weg. Van: 'Kijk mij even. Laat ze lekker mannelijk voetballen, want dit is de finale', en zo. En vervolgens verliest hij totaal de controle. Die van Fer... Oké, hij ziet het misschien niet, maar dan is er een VAR... Daarom blijf ik ook zeggen: je kan VAR 2.0 of 3.0 uitvinden, en zeggen dat het beter wordt, maar het gaat om de mensen die het allemaal moeten beoordelen. En dat is gewoon onder de maat."

Later op de zondag zag Perez hoe Björn Kuipers de wedstrijd in de Keuken Kampioen Play-Offs tussen NAC Breda en NEC (1-2) leidde. "Als ik dan Kuipers zie bij een wedstrijd die véél belangrijker was, hoe hij dat dan leidt: allemaal keurig. Daar zit dus echt verschil in kwaliteit. En straks moet hij misschien stoppen, dan zit je dus met dit soort kwaliteit opgezadeld (als Higler, red.). Het is echt verschrikkelijk."