Gepasseerde Mkhitaryan reageert vol ongeloof op besluit van bondscoach

Maandag, 24 mei 2021 om 21:53 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:04

Henrikh Mkhitaryan begrijpt niet waarom hij door de bondscoach van Armenië niet is opgeroepen voor de komende interlands met zijn land. De aanvallende middenvelder van AS Roma heeft zondag te horen gekregen dat hij niet bij de selectie zit voor de eerstvolgende vriendschappelijke interlands en kon dat maar moeilijk verkroppen, zo liet hij weten in een reactie op Twitter. Armenië geldt als sparringpartner voor Zweden en Kroatië in aanloop naar het EK komende zomer, waar het land zelf niet aan deelneemt.

Grote afwezige op de lijst met namen bij Armenië was zondag Mkhitaryan, doorgaans steevast verzekerd van een plek bij de nationale ploeg. Via Twitter laat de middenvelder dan ook zijn onvrede blijken. "Tot mijn verbazing ben ik door de technische staf van het Armeense nationale team geïnformeerd dat ik, om welke reden dan ook, niet ben opgeroepen voor de komende wedstrijden", aldus Mkhitaryan in een reactie. "De opgegeven officiële redenen zijn voor mij niet overtuigend genoeg. Ik wens onze jongens echter veel succes in de komende wedstrijden."

To my suprise, I’ve been informed by the coaching staff of the Armenian National Team that, for whatever reasons, I wasn’t called up for the upcoming games. The provided official reasons aren’t convincing to me. I wish however the best of luck to our boys in the matches to come. — Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) May 24, 2021

Tegenover de afwezigheid van Mkhitaryan staat het debuut van Arman Nersesyan, Albert Khachumyan, David Terteryan, David Davidyan en Karen Melkonyan, die allen voor het eerst zijn opgeroepen voor de nationale ploeg. "Een aantal spelers van het eerste elftal ontbreekt deze keer in de lijst", lichtte bondscoach Joaquín Caparrós zijn keuze toe op de website van de Armeense voetbalbond. "We waarderen hun rol zeer, maar deze keer hebben we besloten om ze een kans te geven om te rusten en jonge spelers aan het werk te zien. Ik denk dat er geen betere kans voor hen is. We hebben de spelers uitgenodigd die goed hebben gepresteerd in de nationale competitie en willen hun capaciteiten testen in de wedstrijden tegen sterke teams."

Caparrós is dan ook niet van plan om de vriendschappelijke wedstrijden tegen Kroatië en Zweden te licht op te nemen. "De volgende twee wedstrijden zijn heel belangrijk", aldus de oefenmeester. "We nemen het op tegen teams die zich voorbereiden op het Europees kampioenschap. Wanneer de nationale ploeg speelt, zijn er geen vriendschappelijke wedstrijden. Alle wedstrijden zijn belangrijk omdat we het land vertegenwoordigen." Mkhitaryan geldt sinds zijn debuut in 2007 als vaste waarde bij de Armeense ploeg en staat tot dusver op 88 optredens, waarin hij 30 keer wist te scoren. Met uitzondering van 2018 werd hij vanaf 2011 ieder jaar uitgeroepen tot Armeens voetballer van het jaar.