Jetro Willems slaat aanbieding af: ‘Het was een moeilijke beslissing’

Maandag, 24 mei 2021 om 21:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:41

Jetro Willems verlaat Eintracht Frankfurt per 1 juli, zo maakt de 27-jarige linkervleugelverdediger bekend via Instagram. Willems had de mogelijkheid om zijn aflopende contract bij de nummer vijf van de Bundesliga te verlengen, maar verkiest een transfervrij vertrek. "Het is nooit makkelijk om afscheid te nemen, maar soms is het noodzakelijk in het leven", verklaart Willems zijn besluit op Instagram.

Willems stond vier seizoenen onder contract bij Eintracht Frankfurt, dat 4,5 miljoen euro voor hem overmaakte aan PSV. De 22-voudig Oranje-international begon aan zijn avontuur in Duitsland als regelmatige basisspeler. In zijn eerste twee seizoenen kwam hij beide keren tot 23 duels in de Bundesliga. In het seizoen 2019/20 werd Willems uitgeleend aan Newcastle United, waar hij uitmuntend presteerde. Het noodlot sloeg halverwege het seizoen toe, toen de linksback op 18 januari 2020 zijn voorste kruisband afscheurde.

Het avontuur van Willems bij Newcastle zat er daarmee na negentien competitiewedstrijden op. De voormalig speler van Sparta Rotterdam werkte een jaar lang aan zijn herstel en keerde in januari van dit jaar terug bij de wedstrijdselectie van Eintracht. Scheidend trainer Adi Hütter stelde echter weinig prijs op zijn aanwezigheid en zette hem het afgelopen half jaar geen enkele keer in. Daarmee was Willems dus geen afscheidsduel gegeven.

Willems had dus kunnen bijtekenen, maar zag daar vanaf. "Het was een moeilijke beslissing", legt hij uit. "Ook omdat de club mij in januari een contractverlenging heeft aangeboden en ik die vanwege verschillende factoren en omstandigheden niet heb geaccepteerd. Een van de belangrijkste redenen is dat ik het gevoel heb dat ik klaar ben voor een nieuwe uitdaging. Ik wil iedereen uit de grond van mijn hart bedanken: alle spelers, de medische staf en niet te vergeten de fans." Eerder meldde The Chronicle overigens dat Newcastle United interesse heeft om Willems terug te halen.