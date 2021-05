Degradant uit Eredivisie moet eerste aanwinst van NEC worden

Maandag, 24 mei 2021 om 19:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:39

In een eerste poging een Eredivisie-waardig elftal op de been te krijgen voor het nieuwe seizoen, gaat NEC aankloppen bij VVV-Venlo. De Nijmegenaren, die zich zondag verzekerden van promotie naar het hoogste niveau, zien in Danny Post een geschikte aanwinst voor het nieuwe seizoen, zo verzekeren Omroep Gelderland en De Limburger. Post degradeerde met VVV naar de Keuken Kampioen Divisie, maar mag dus hopen op een nieuw seizoen in de Eredivisie.

Post geldt al jaren als een van de sterkhouders bij VVV, waar hij de laatste seizoenen de aanvoerdersband draagt. De middenvelder, die inmiddels acht seizoenen het shirt van VVV draagt, maakte met de club uit Venlo zowel de Eerste Divisie als de Eredivisie mee. Afgelopen december speelde hij zijn 200ste wedstrijd namens VVV. Een vertrek van Post levert VVV mogelijk de nodige financiële middelen op, daar de aanvoerder nog een doorlopend contract heeft tot volgend jaar zomer. Volgens bovenstaande media is er nog geen bod ontvangen van NEC.

Het artikel gaat verder onder de video Van Eijden over komst Boekhoorn bij NEC: 'Euro's zijn welkom in de Eredivisie' Meer videos

NEC is er de komende maanden alles aan gelegen om een Eredivisie-waardige selectie samen te stellen. De Nijmegenaren keerden zondag na een afwezigheid van vijf jaar terug in de Eredivisie door in de finale van de play-offs NAC Breda te verslaan met 1-2. Belangrijke schakel bij het samenstellen van die selectie moet Marcel Boekhoorn worden. De 61-jarige miljardair is al jaren aan de club verbonden als geldschieter, maar neemt nu ook de regie in handen en is hij van plan een miljoeneninjectie te doen.

Boekhoorn gaat ‘bewuste en structurele investeringen’ doen, meldde De Gelderlander zaterdag. Dat moeten meteen ‘miljoenen euro’s’ zijn, want die zijn volgens de regionale krant nodig om ‘stand te houden’ in de top van het Nederlandse voetbal. Boekhoorn dicht al jaren de begroting van NEC, betaalt de afkoopsommen bij ontslagen en heeft in de afgelopen twintig jaar ‘zeker 25 miljoen euro’ in de club gestoken. "Nu stapt Boekhoorn ook echt in. En dat is een heel goede zaak voor de club”, aldus Leen Looijen, lid van de raad van commissarissen van NEC.