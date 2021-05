Marten de Roon krijgt behoorlijke schorsing voor duw aan scheidsrechter

Marten de Roon moet de eerstkomende vier wedstrijden van volgend seizoen missen. De dertigjarige middenvelder van Atalanta werd zondag tegen AC Milan (0-2 verlies) met rood van het veld gestuurd. Daarna deelde De Roon een duw in de rug uit aan scheidsrechter Maurizio Mariani, hetgeen hem op een schorsing van vier duels komt te staan.

AC Milan kreeg in de slotfase van de slotwedstrijd tegen Atalanta een penalty vanwege een handsbal van Robin Gosens. Vervolgens ontstond een opstootje, waarbij De Roon tegenstander Rade Krunic tegen het gras werkte. Daarvoor kreeg de middenvelder, die in de EK-selectie van Oranje zit, een directe rode kaart gepresenteerd. Bij het verlaten van het veld zette De Roon licht zijn onderarm tegen de rug van arbiter Mariani.

Voor beide vergrijpen samen wordt De Roon dus vier duels geschorst. Daarnaast moet de voormalig speler van sc Heerenveen en Sparta Rotterdam een boete van 10.000 euro betalen vanwege het duwen van de arbiter. In 2017 werd Cristiano Ronaldo overigens vijf duels geschorst voor een vergelijkbaar vergelijk. De Portugees, toen nog in dienst van Real Madrid, deelde in het Supercopa-duel met Barcelona een lichte duw in de rug uit aan scheidsrechter Ricardo de Burgos Bengoetxea.