Spanje krijgt afwijzing voor EK-selectie van vijftienvoudig international

Maandag, 24 mei 2021 om 18:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:32

Nu Luis Enrique de EK-selectie van Spanje bekend heeft gemaakt, kan de balans opgemaakt worden wat betreft de spelers die er wel en niet bij zijn tijdens het komende eindtoernooi. Naast de afwezigheid van Sergio Ramos valt ook het ontbreken van Iñigo Martínez op. De verdediger van Athletic Club kwam tijdens de afgelopen WK-kwalificatiereeks nog in alle drie de wedstrijden in actie, maar heeft zich wegens vermoeidheid afgemeld bij Enrique. De mandekker kwam maandag met een verklaring.

Martínez, die deze jaargang onder andere twee keer de finale van de Copa del Rey afwerkte met Athletic, acht zichzelf vanwege zijn fysieke gesteldheid niet in staat om van waarde te zijn voor de Spaanse nationale ploeg. "Deze zinnen zijn lastig om op te schrijven", verklaart de Bask zijn afwezigheid bij de nationale ploeg in een statement. "De waarheid is dat ik me al een tijdje fysiek en mentaal niet honderd procent klaar voel om te presteren op het niveau dat bij Athletic en de nationale ploeg vereist is."

De verdediger van Athletic, die dit seizoen met zijn ploeg als tiende eindigde in LaLiga, kwam tot dusver tot vijftien optredens namens la Roja. In maart stond hij tegen Kosovo aan de aftrap en kwam hij tegen Griekenland en Georgië binnen de lijnen. "Ik heb alles gegeven, maar ik denk dat eerlijkheid nu het beste is voor de nationale ploeg met de zware uitdaging die wacht", gaat Martínez verder. "Thuis zal ik de ploeg steunen en komend seizoen zal ik weer alles geven, zoals ik altijd gedaan heb. Dan kan ik de coach weer redenen geven om op me te rekenen in de toekomstige topwedstrijden."

Martínez maakte in 2018 de overstap van Real Sociedad naar Athletic en wordt in Spanje gezien als een van de beste verdedigers van LaLiga. "Na gesprekken met mensen uit mijn omgeving ben ik tot de conclusie gekomen dat ik even moet stoppen, uit eerlijkheid en respect naar de teams die ik vertegenwoordig. Ik moet even een stap opzij doen, de batterijen weer opladen en de kracht terugvinden die ik altijd gehad heb. Een paar dagen geleden heb ik deze lastige beslissing gemeld bij mijn club en bij de nationale ploeg, nadat ik het hele seizoen gestreden heb met als doel aan het EK te kunnen deelnemen."

Naast de afwezigheid van Martínez sprong maandag ook het ontbreken van Ramos in het oog. Ramos moest vrijwel de gehele tweede seizoenshelft bij Real Madrid aan zich voorbij laten gaan vanwege blessureleed en is door Enrique niet opgenomen in de definitieve selectie. Door de afwezigheid van Ramos, Dani Carvajal, Nacho Fernandez, Álvaro Odriozola, Isco, Lucas Vazquez en Marco Asensio is er geen enkele speler van Real opgenomen in de EK-selectie van Spanje. Aymeric Laporte is wél opgenomen in het keurkorps, nadat hij recent besloot om een interlandcarrière voor Spanje te verkiezen boven Frankrijk. Naast Laporte kunnen Pau Torres (Villarreal), Eric Garcia (Manchester City) en Diego Llorente (Leeds United) centraal achterin spelen bij Spanje op het EK.