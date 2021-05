Jordy Wehrmann grijpt glansrol met treffer in Zwitserse bekerfinale

Maandag, 24 mei 2021 om 16:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:02

FC Luzern heeft maandagmiddag beslag gelegd op de Zwitserse beker. De ploeg van Fabio Celestini was in de finale met 1-3 te sterk voor St. Gallen. Jordy Wehrmann eiste een hoofdrol voor zichzelf op door voor de tweede treffer aan te tekenen namens Luzern. De huurling van Feyenoord werd na een half uur spelen bediend door Louis Schaub en rondde na een knappe controle af met een halve volley. St. Gallen kwam nog wel terug, maar moest in het tweede bedrijf buigen.

In de beginfase van het duel golfde het spel op en neer. Na zeventig seconde was het St. Gallen dat voor het eerste gevaar van de wedstrijd zorgde via Nicolas Lüchinger. De verdediger kreeg van een meter of twintig van het doel van Marius Müller tijd en ruimte om uit te halen, maar moest toezien hoe de sluitpost van Luzern in de weg lag. Aan de overkant tekende Papa Alioune Ndiaye voor het eerste gevaar namens de bezoekers. De middenvelder probeerde het met een geplaatste kopbal, maar zag zijn poging voorlangs gaan.

Na een klein half uur spelen greep Luzern alsnog de voorsprong, toen diezelfde Ndiaye aan het einde stond van een fraaie aanval. Ontsnappend aan de aandacht van de St. Gallen-verdedigers werkte hij een voorzet van Pascal Schürpf achter de kansloze Lawrence Ati-Zigi. Amper vijf minuten later werd de score al verdubbeld. Wehrmann werd door de lucht bediend door Schaub, controleerde het leer met de borst om vervolgens met links raak te schieten en Zigi voor de tweede keer te passeren: 0-2.

Luzern had op dat moment het betere van het spel, maar moest wel voor rust nog de aansluitingstreffer incasseren. Müller werd tot twee keer toe op de proef gesteld. Een schot van Élie Youan wist hij in eerste instantie nog te keren, maar op de rebound van Chukwubuike Adamu had hij geen antwoord: 1-2. Terwijl het spel in het tweede bedrijf op en neer golfde, gooide Luzern het duel twintig minuten voor tijd in het slot. Schürpf werd vrij voor de ingevallen Lukas Watkowiak gezet en rondde beheerst af voor de 1-3. Het is voor het eerst sinds 1992 dat Luzern beslag legt op de Zwitserse beker. De finales in 1997, 2005, 2007 en 2012 gingen allen verloren.